Buscan a los familiares de un motociclista que está en terapia intensiva

El episodio se produjo cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Corven 110 cc por avenida España en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con el lateral de avenida Circunvalación, colisionó contra el acoplado de un camión Volkswagen conducido por Juan Antonio Arce, de 45 años.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo de mayor porte transitaba en sentido contrario e inició una maniobra de giro hacia el este para incorporarse a la Circunvalación, momento en el cual se generó el fuerte impacto. Las autoridades trabajan para determinar cómo se desencadenó el choque.