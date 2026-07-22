Un grave siniestro vial ocurrido en la zona de Trinidad, en Capital, mantiene internado en estado crítico a un motociclista de 26 años, identificado como Alexis Martín Atampis. El joven sufrió severas lesiones tras el impacto y permanece alojado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson. Mientras tanto, se busca dar con sus familiares y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.
Buscan a los familiares de un motociclista que está en terapia intensiva
Un joven de 26 años permanece hospitalizado en estado crítico tras colisionar contra el acoplado de un camión en la intersección de avenida España y Circunvalación.