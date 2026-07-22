"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > MOTOCICLISTA

Buscan a los familiares de un motociclista que está en terapia intensiva

Un joven de 26 años permanece hospitalizado en estado crítico tras colisionar contra el acoplado de un camión en la intersección de avenida España y Circunvalación.

Un grave siniestro vial ocurrido en la zona de Trinidad, en Capital, mantiene internado en estado crítico a un motociclista de 26 años, identificado como Alexis Martín Atampis. El joven sufrió severas lesiones tras el impacto y permanece alojado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson. Mientras tanto, se busca dar con sus familiares y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

El episodio se produjo cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Corven 110 cc por avenida España en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con el lateral de avenida Circunvalación, colisionó contra el acoplado de un camión Volkswagen conducido por Juan Antonio Arce, de 45 años.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo de mayor porte transitaba en sentido contrario e inició una maniobra de giro hacia el este para incorporarse a la Circunvalación, momento en el cual se generó el fuerte impacto. Las autoridades trabajan para determinar cómo se desencadenó el choque.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar