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Intenso temporal en Veladero: una fuerte nevada cubrió el campamento en Iglesia

El fenómeno azota la cordillera y la precordillera de la provincia con acumulación de nieve, afectando localidades como Barreal e impactando también en zonas de Mendoza y Salta.

Un intenso temporal se registra en la cordillera de la provincia y las imágenes del campamento minero Veladero, en el departamento de Iglesia, reflejaron la magnitud del fenómeno con un paisaje totalmente cubierto por la nieve acumulada durante las últimas horas.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por nevadas intensas y persistentes para la cordillera de Calingasta e Iglesia. Se prevén acumulados de entre 50 y 150 centímetros durante el período del aviso, acompañados por vientos fuertes que provocan viento blanco y reducen sensiblemente la visibilidad en las rutas cordilleranas.

Por su parte, la precordillera también se ve impactada por nevadas de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros en sectores altos y de 5 a 20 centímetros en las zonas más bajas, donde las precipitaciones alternan entre lluvia y nieve. Ante el contexto, las autoridades oficiales recomendaron evitar traslados hacia la cordillera, verificar el estado de los caminos y transitar únicamente con equipamiento para nieve. Protección Civil de la provincia emitió además una alerta amarilla para la precordillera.

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El impacto del temporal se siente con dureza en localidades cordilleranas como Barreal, en Calingasta, donde los vecinos informaron sobre tres días consecutivos de nevadas. La acumulación generó importantes inconvenientes en las viviendas, registrándose filtraciones y techos dañados que no resistieron el peso de la nieve.

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