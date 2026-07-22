Un intenso temporal se registra en la cordillera de la provincia y las imágenes del campamento minero Veladero, en el departamento de Iglesia, reflejaron la magnitud del fenómeno con un paisaje totalmente cubierto por la nieve acumulada durante las últimas horas.
Intenso temporal en Veladero: una fuerte nevada cubrió el campamento en Iglesia
El fenómeno azota la cordillera y la precordillera de la provincia con acumulación de nieve, afectando localidades como Barreal e impactando también en zonas de Mendoza y Salta.