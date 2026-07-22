Intenso temporal en Veladero: una fuerte nevada cubrió el campamento en Iglesia

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por nevadas intensas y persistentes para la cordillera de Calingasta e Iglesia. Se prevén acumulados de entre 50 y 150 centímetros durante el período del aviso, acompañados por vientos fuertes que provocan viento blanco y reducen sensiblemente la visibilidad en las rutas cordilleranas.

Por su parte, la precordillera también se ve impactada por nevadas de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros en sectores altos y de 5 a 20 centímetros en las zonas más bajas, donde las precipitaciones alternan entre lluvia y nieve. Ante el contexto, las autoridades oficiales recomendaron evitar traslados hacia la cordillera, verificar el estado de los caminos y transitar únicamente con equipamiento para nieve. Protección Civil de la provincia emitió además una alerta amarilla para la precordillera.