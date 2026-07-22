Orrego respaldó la creación de la carrera de Medicina en la UNSJ

En ese sentido, confirmó que el Ejecutivo provincial pondrá a disposición la infraestructura sanitaria para fortalecer la formación de los estudiantes.

"Desde el Gobierno vamos a acompañar este paso poniendo a disposición la red de hospitales y centros de salud para sus prácticas y formación", sostuvo.

El gobernador también reafirmó el compromiso de su gestión con el desarrollo de la educación superior y la capacitación de recursos humanos para la provincia.

"Vamos a seguir apoyando en todo lo que esté a nuestro alcance para que haya más oportunidades para nuestros jóvenes y más herramientas para seguir fortaleciendo el futuro de San Juan", concluyó.

La carrera comenzará en 2027

La Universidad Nacional de San Juan confirmó que la esperada carrera de Medicina comenzará a dictarse en el ciclo lectivo 2027, aunque el proceso de ingreso se iniciará durante el segundo semestre de este año con un curso de nivelación obligatorio para un cupo inicial de 50 estudiantes.

El cursillo de la carrera de Medicina comenzará este año y habrá solo 50 cupos

El anuncio fue realizado por el rector Tadeo Berenguer, quien informó que el Gobierno nacional garantizará un financiamiento de 2.522 millones de pesos, destinado a cubrir el funcionamiento de los tres primeros años de la carrera.

Por su parte, el director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto, explicó que la inscripción al curso de nivelación se abrirá en septiembre y que solo quienes aprueben esa instancia podrán iniciar el cursado en 2027.

Durante la presentación también participó el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, quien remarcó que la creación de la carrera representa un avance estratégico para el sistema sanitario provincial. El funcionario destacó que permitirá formar médicos en la provincia, fortalecer la atención de salud y ampliar las oportunidades académicas para los jóvenes sanjuaninos.

Con el respaldo de la Nación, el acompañamiento de la Provincia y la infraestructura que aportará el sistema público de salud para las prácticas profesionales, la puesta en marcha de Medicina marca un hito para la educación superior de San Juan y responde a un histórico reclamo de la comunidad universitaria y del sector sanitario.