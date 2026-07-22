En las últimas horas, la UFI Delitos Especiales logró la detención del conductor acusado de atropellar, matar y darse a la fuga sobre el lateral este de calle General Mosconi, en Rawson, donde perdió la vida Cintia Johana Ortega, de 38 años. Según confirmó el fiscal Iván Grassi a primera hora de este miércoles, el aprehendido es un hombre de unos 40 años que cuenta con una condena previa por abuso sexual infantil dictada este mismo año.
El conductor que mató y se fugó en Rawson tiene una condena por abuso sexual infantil
Lo confirmó el fiscal Iván Grassi tras la detención del sospechoso en Villa Hipódromo. Había cambiado una autoparte para intentar encubrir el vehículo. La Fiscalía pedirá prisión preventiva.