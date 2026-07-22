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El conductor que mató y se fugó en Rawson tiene una condena por abuso sexual infantil

Lo confirmó el fiscal Iván Grassi tras la detención del sospechoso en Villa Hipódromo. Había cambiado una autoparte para intentar encubrir el vehículo. La Fiscalía pedirá prisión preventiva.

En las últimas horas, la UFI Delitos Especiales logró la detención del conductor acusado de atropellar, matar y darse a la fuga sobre el lateral este de calle General Mosconi, en Rawson, donde perdió la vida Cintia Johana Ortega, de 38 años. Según confirmó el fiscal Iván Grassi a primera hora de este miércoles, el aprehendido es un hombre de unos 40 años que cuenta con una condena previa por abuso sexual infantil dictada este mismo año.

El trágico siniestro ocurrió cerca de las 5:40 del lunes, entre Putaendo y callejón La Troja. La víctima caminaba por la zona cuando fue embestida por un automóvil que no detuvo su marcha. Ortega fue trasladada al Hospital Rawson, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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La detención del sospechoso y el secuestro del rodado se concretaron tras intensos allanamientos concretados en Villa Hipódromo. Grassi destacó la colaboración esencial de los vecinos, el aporte de testimonios, cámaras de seguridad y el rápido accionar de la Brigada de la Policía de San Juan. Al ser acorralado, el hombre se entregó en la zona.

Al peritar el automóvil secuestrado, los investigadores detectaron que la pieza que se había desprendido durante el impacto ya había sido reemplazada, evidenciando una clara intención de alterar el vehículo para evitar el accionar de la justicia.

Ante este panorama, y considerando los antecedentes del acusado junto a los riesgos procesales y la conducta de fuga, el Ministerio Público Fiscal solicitará la prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación. De ser hallado culpable, la condicionalidad de su condena anterior caerá, por lo que la nueva pena pasaría a ser de cumplimiento efectivo.

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