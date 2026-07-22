El conductor que mató y se fugó en Rawson tiene una condena por abuso sexual infantil

La detención del sospechoso y el secuestro del rodado se concretaron tras intensos allanamientos concretados en Villa Hipódromo. Grassi destacó la colaboración esencial de los vecinos, el aporte de testimonios, cámaras de seguridad y el rápido accionar de la Brigada de la Policía de San Juan. Al ser acorralado, el hombre se entregó en la zona.

Al peritar el automóvil secuestrado, los investigadores detectaron que la pieza que se había desprendido durante el impacto ya había sido reemplazada, evidenciando una clara intención de alterar el vehículo para evitar el accionar de la justicia.

Ante este panorama, y considerando los antecedentes del acusado junto a los riesgos procesales y la conducta de fuga, el Ministerio Público Fiscal solicitará la prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación. De ser hallado culpable, la condicionalidad de su condena anterior caerá, por lo que la nueva pena pasaría a ser de cumplimiento efectivo.