La dura adaptación de Ladstatter: lágrimas, dudas y un sueño intacto

El sanjuanino Agustín Ladstatter reveló que estuvo a punto de abandonar el fútbol en sus primeros meses en San Lorenzo. Hoy, es una de las promesas del plantel y un nombre clave del Clausura.

Agustín Ladstatter vive uno de los momentos más importantes desde que llegó a San Lorenzo. El sanjuanino, que debutó en enero frente a Gimnasia con Miguel Ángel Russo como entrenador, atraviesa el Clausura como una de las apuestas del equipo que buscará avanzar en los octavos de final ante Central Córdoba este sábado a las 22. Pero detrás de este presente, hay una historia marcada por dudas, distancia y una decisión que pudo cambiarlo todo.

En una entrevista con La Cicloneta, difundida por TyC Sports, el extremo admitió que todavía asimila lo que significa estar en la Primera del Ciclón. “Estoy disfrutando estar en la Primera de San Lorenzo. Me hace sentir bien tener compañeros con los cuales compartí muchas cosas en Inferiores. Me siento cómodo cuando juego con ellos porque ya los conozco”, contó.

Antes de afianzarse en Boedo, Ladstatter atravesó un capítulo complejo cuando dejó River. Su salida del Millonario se dio en medio de un conflicto que se estiró meses y lo obligó a insistir para obtener el pase. “Estuve seis meses más o menos peleando para que me den el pase, no me lo querían dar y tampoco la pensión, cosa que sí hizo San Lorenzo”, recordó.

La llegada al club azulgrana fue un alivio, pero también un golpe emocional. Con apenas 14 años, debió enfrentar la soledad, la distancia y una rutina completamente distinta a la que tenía en San Juan. “Me costó adaptarme, no tenía familia ni amigos acá. Estuve a punto de volverme. Le dije llorando a mi vieja ‘me voy’, pero me convencí de que era mi sueño y no podía abandonar”, rememoró.

Incluso, recordó cómo el cambio de vida había sido un impacto difícil de digerir: “Venía de estar todo el día en la calle jugando a la pelota a encerrarme en la pensión”. Esa transición casi lo obliga a dar un paso atrás, pero terminó fortaleciéndolo. Con el acompañamiento familiar y el respaldo del club, decidió quedarse y seguir adelante.

Hoy, con 19 años y ya bajo la conducción de Damián Ayude —quien también lo dirigió en Reserva—, Ladstatter es uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel. Si bien todavía no convirtió, ya sumó una asistencia y se ganó minutos en un equipo que pelea alto en el torneo. El presente lo encuentra consolidado y mirando hacia atrás como quien entiende que aquella decisión de no volver a San Juan fue determinante.

