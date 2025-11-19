Agustín Ladstatter vive uno de los momentos más importantes desde que llegó a San Lorenzo. El sanjuanino, que debutó en enero frente a Gimnasia con Miguel Ángel Russo como entrenador, atraviesa el Clausura como una de las apuestas del equipo que buscará avanzar en los octavos de final ante Central Córdoba este sábado a las 22. Pero detrás de este presente, hay una historia marcada por dudas, distancia y una decisión que pudo cambiarlo todo.
La dura adaptación de Ladstatter: lágrimas, dudas y un sueño intacto
El sanjuanino Agustín Ladstatter reveló que estuvo a punto de abandonar el fútbol en sus primeros meses en San Lorenzo. Hoy, es una de las promesas del plantel y un nombre clave del Clausura.