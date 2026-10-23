La respuesta disciplinaria al escándalo que sacudió al rugby infantil sanjuanino

La Comisión de Disciplina determinó que los tres incurrieron en distintas infracciones al reglamento de la entidad, mientras que Matías Hernán Peña Cegado fue sobreseído.

El episodio ocurrió después de una jugada en la que un jugador de Universitario cayó al piso tras un tackle señalado como prohibido.

Según la denuncia policial, el padre de ese menor habría ingresado al campo de juego para insultar y amenazar al chico de Jockey Club que había participado de la acción.

La situación escaló y derivó en un enfrentamiento entre adultos, con discusiones e insultos ante la mirada de los chicos. El incidente quedó registrado en un video que generó repercusión por haberse producido durante una competencia infantil.

Tras lo ocurrido, Gabriela Vargas, madre del menor que habría sido amenazado, radicó una denuncia en la Comisaría 25ª del barrio Valle Grande. La presentación quedó asentada en el Legajo N.º 42/26, con intervención de la UFI Genérica, bajo la carátula de amenazas. Además, el árbitro elaboró un informe sobre los incidentes.

La Comisión de Disciplina resolvió aplicar las siguientes medidas:

Jorge Luis Rodríguez: 25 semanas de suspensión por infracciones a los artículos 30.13 y 13.5 del Reglamento Disciplinario.

Josué Tassi: 25 semanas de suspensión por infracciones a los artículos 30.12.o y 13.5.

Gerardo Ovejero: 25 semanas de suspensión por infracciones a los artículos 30.13 y 13.5.

Matías Hernán Peña Cegado: sobreseído en el proceso disciplinario.

La resolución impone sanciones deportivas a tres de los involucrados en un episodio que puso en el centro de la discusión el comportamiento de los adultos en las competencias infantiles.