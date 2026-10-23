Roldán defendió la preparación de las selecciones y pidió cambios para el próximo Mundial

“Nos faltó la gloria de ganar, pero estamos contentos con todo el trabajo”, resumió durante una entrevista en la segunda edición del Noticiero 8. También destacó la medalla de bronce conseguida por el corredor Enrico Contreras y señaló que la experiencia debe servir para corregir aspectos y seguir trabajando con el objetivo de alcanzar un título mundial.

Uno de los principales puntos de su análisis estuvo puesto en los costos que deben afrontar las delegaciones.

Roldán cuestionó que los seleccionados tengan que pagar por distintos servicios, incluso para utilizar las pistas de entrenamiento, y advirtió que esa situación puede comprometer la presencia argentina en futuras competencias.

“Si se continúa así, dentro de 10 años el hockey sobre patines, como alguna otra disciplina, no va a participar”, alertó. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar el sistema de los World Skate Games, fortalecer el desarrollo de los deportes y discutir alternativas para que las selecciones no dependan casi exclusivamente del apoyo estatal.

Roldán también puso el foco en los World Skate Games de Hong Kong 2028. Según explicó, con los recursos actuales el hockey sobre patines podría afrontar serias dificultades para llevar a sus tres seleccionados.

Estimó que, después del último Mundial, la estructura que representa podría cubrir alrededor del 30% del costo total de una participación, por lo que consideró indispensable sumar patrocinadores privados y mejorar la planificación.

En ese contexto, agradeció al Gobierno provincial y al gobernador Marcelo Orrego por el respaldo económico, así como a Canal 8 y DeporTV por la televisación.

Sobre la producción y televisación a cargo de este medio, fue explícito: “Nosotros habíamos comprado los derechos, que en esto quiero agradecer todo el trabajo de Canal 8, gracias a ellos se pudo hacer lo que se hizo”.

Para Roldán, la difusión televisiva es clave para ampliar el alcance del deporte y generar interés entre posibles auspiciantes. “La televisión es importante porque el streaming lo ve la persona que te sigue; la televisión lo masifica y lo visibiliza en todos lados”, sostuvo. También indicó que se habían enviado propuestas a empresas privadas, aunque hasta ese momento no habían obtenido respuestas.

La respuesta a las críticas por la preparación

Otro tramo de la entrevista estuvo dedicado a los cuestionamientos de algunos jugadores sobre la organización previa, la indumentaria y la falta de materiales. Roldán dijo sentirse “un poco triste o bastante triste” por las críticas y aseguró que los tres seleccionados recibieron la misma atención.

Explicó que, cuando parte de la ropa no llegó a tiempo desde Portugal, se compraron prendas de entrenamiento en Argentina y que se dispuso una persona para atender las necesidades del equipo femenino.

También destacó que, por primera vez, los deportistas contaron con un seguro deportivo de 100.000 dólares y que las integrantes del seleccionado femenino recibieron una beca para cubrir gastos vinculados con su preparación.

“Si fallamos en algo, de 61 personas que viajaron, una se quejó y pediremos disculpas”, afirmó. Aclaró, no obstante, que todavía debían evaluar si hubo errores y cuáles fueron. También sostuvo que los funcionarios provinciales que acompañaron a las delegaciones conocieron de cerca cómo se desarrolló la experiencia.

El dirigente cuestionó además la falta de respuestas de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) frente a los problemas planteados durante la competencia. Dijo que trasladó sus reclamos a referentes y autoridades, pero que no encontró soluciones concretas. A su entender, la situación expuso un malestar que alcanza a otras disciplinas y que requiere una discusión dirigencial más amplia.

Un llamado a renovar la dirigencia y planificar el futuro

Roldán consideró que el hockey sobre patines necesita una renovación dirigencial y más participación de personas vinculadas con el deporte. También planteó que los procesos de preparación deben sostenerse en el tiempo, especialmente para los seleccionados femenino y Sub 19, que necesitan llegar a las competencias con mayor rodaje.

Sobre la continuidad de su gestión, dijo que todavía debe analizarse cómo seguirá el trabajo y bajo qué condiciones. Aseguró que buscarán dejar procedimientos y una planificación por escrito para que quienes continúen puedan sostener y mejorar lo realizado.

“Tenemos en claro que no nos vamos a perpetuar en los cargos, no queremos estar 20 o 30 años”, expresó. Y concluyó que cualquier modificación será bienvenida si contribuye al desarrollo de los jóvenes y al crecimiento del hockey sobre patines.