Colapinto quedó relegado en las prácticas y deberá remontar el domingo

Su compañero Pierre Gasly también terminó por detrás de los primeros puestos, aunque mejoró entre las dos sesiones: fue 15° en la primera y 12° en la segunda.

Al rendimiento del viernes se sumó una complicación importante para Colapinto. El argentino deberá cumplir una sanción de diez puestos en la grilla de largada por utilizar una cuarta unidad de control electrónico, por encima del límite reglamentario de tres por temporada.

La penalización condiciona sus posibilidades para la carrera y lo obliga a buscar una buena clasificación para minimizar el impacto de la pérdida de posiciones. Por eso, el trabajo de Alpine durante el resto del fin de semana será clave para encontrar ritmo y preparar una estrategia que le permita avanzar en pista.

La actividad continuará este sábado 24 de octubre con la tercera práctica libre, prevista para las 14.30 de Argentina, y la clasificación, que comenzará a las 18.

La carrera se disputará el domingo 25, desde las 17, sobre un total de 56 vueltas.

Luego del viernes de Prácticas, Colapinto habló sobre las dificultades que presenta el trazado del Circuito en Austin y ya palpitó la carrera, teniendo en cuenta la sanción de 10 puestos que sufrió.



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Colapinto tendrá por delante un desafío exigente: mejorar el rendimiento del auto, conseguir una buena posición en la clasificación y preparar una carrera en la que deberá remontar por la sanción.