Armani se despidió de River: "Jamás me imaginé una historia tan hermosa"

"Querida familia riverplatense, hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño", expresó con la voz entrecortada ante los hinchas presentes.

En otro tramo del mensaje recordó el significado que tuvo vestir la camiseta de River: "En 2018 no solo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, sino que llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico y jamás me imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa".