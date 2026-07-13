Franco Armani se despidió oficialmente de River después de ocho años y medio en la institución, con una emotiva carta leída durante un homenaje en el estadio Monumental. El arquero, que conquistó diez títulos y disputó más de 300 partidos con la camiseta del Millonario, se quebró al recordar el camino recorrido desde su llegada en 2018: "Jamás me imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa".
Armani se despidió de River: "Jamás me imaginé una historia tan hermosa"
El arquero puso fin a un ciclo de ocho años y medio en el club, donde ganó diez títulos y recibió el reconocimiento de históricos dirigentes, exjugadores y miles de hinchas.