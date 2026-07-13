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Armani se despidió de River: "Jamás me imaginé una historia tan hermosa"

El arquero puso fin a un ciclo de ocho años y medio en el club, donde ganó diez títulos y recibió el reconocimiento de históricos dirigentes, exjugadores y miles de hinchas.

Franco Armani se despidió oficialmente de River después de ocho años y medio en la institución, con una emotiva carta leída durante un homenaje en el estadio Monumental. El arquero, que conquistó diez títulos y disputó más de 300 partidos con la camiseta del Millonario, se quebró al recordar el camino recorrido desde su llegada en 2018: "Jamás me imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa".

"Querida familia riverplatense, hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño", expresó con la voz entrecortada ante los hinchas presentes.

En otro tramo del mensaje recordó el significado que tuvo vestir la camiseta de River: "En 2018 no solo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, sino que llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico y jamás me imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa".

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El arquero, que continuará en el colombiano Atlético Nacional, cerró su discurso con un profundo agradecimiento al club y a los simpatizantes. "Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida, gracias por tanto amor. Hasta siempre, River, nos volveremos a encontrar", dijo antes de emocionarse y recibir una ovación de los presentes.

Del homenaje también participaron varias figuras históricas de la institución, entre ellas Norberto Alonso, Reinaldo "Mostaza" Merlo, Enzo Francescoli y Marcelo Barovero. Además, estuvo presentes el entrenador Eduardo Coudet y parte de su cuerpo técnico para acompañar al arquero en el cierre de una etapa marcada por los éxitos.

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