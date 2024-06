"No, no", se limitó a decir el mediocampista, luego de la goleada del conjunto colombiano ante Bolivia en Connecticut, cuando le preguntaron si había tenido contacto con Juan Román Riquelme -presidente del club- u otro dirigente de la institución.

En ese sentido, el exjugador de Banfield explicó que no se plantea regresar al fútbol argentino en este momento. "No es de mis posibilidades. No es parte de mi proyecto. Todavía fala mucho para eso", afirmó el exfutbolista del Real Madrid.