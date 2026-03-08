Inexplicable: el momento exacto en el que Alpine perjudica a Colapinto en Australia
Un video muestra la acción de un mecánico de Alpine que desencadenó en la sanción al piloto argentino en la parrilla del primer Gran Premio del año.
El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Australia sigue generando repercusiones. Tras la carrera, se difundió un video que muestra con claridad el instante que terminó provocando la sanción contra el piloto argentino.
Las imágenes fueron publicadas por la cuenta Alpine Club y exhiben el momento exacto en el que un mecánico de la escudería francesa toca el coche número 43 cuando la cuenta regresiva para la largada ya había superado el límite permitido por el reglamento.
Ese gesto, aparentemente menor, fue determinante. Según la normativa de la Federación Internacional del Automóvil, cuando aparece la señal de 15 segundos en la parrilla los integrantes del equipo ya no pueden manipular el monoplaza.
El informe de la FIA que explica la penalización a Franco Colapinto, por un error de Alpine.
Un error de Alpine que terminó en sanción
Las imágenes dejan en evidencia que el contacto ocurrió cuando la maniobra ya estaba prohibida. De acuerdo con el reglamento de la Fórmula 1, si el auto es tocado después de esa señal, el piloto debería iniciar la carrera desde el pit lane.
Embed - EL DOMINGO DE COLAPINTO FUE DE MENOR A MAYOR Y TERMINÓ 14° EN EL GP DE AUSTRALIA | Fórmula 1
Al no aplicarse ese procedimiento antes de la largada, los comisarios deportivos determinaron posteriormente una penalización para el argentino. La sanción fue un “stop and go”, una de las más severas dentro de la competencia.
El episodio generó sorpresa incluso entre los seguidores del equipo, ya que se trata de una norma básica del procedimiento de salida. El video, que se viralizó rápidamente en redes, deja una sensación difícil de explicar: un error mínimo en el momento más delicado terminó condicionando a Colapinto... ¿Otra vez?