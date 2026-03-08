Inexplicable: el momento exacto en el que Alpine perjudica a Colapinto en Australia

image

El informe de la FIA que explica la penalización a Franco Colapinto, por un error de Alpine.

Un error de Alpine que terminó en sanción

Las imágenes dejan en evidencia que el contacto ocurrió cuando la maniobra ya estaba prohibida. De acuerdo con el reglamento de la Fórmula 1, si el auto es tocado después de esa señal, el piloto debería iniciar la carrera desde el pit lane.

Embed - EL DOMINGO DE COLAPINTO FUE DE MENOR A MAYOR Y TERMINÓ 14° EN EL GP DE AUSTRALIA | Fórmula 1

Al no aplicarse ese procedimiento antes de la largada, los comisarios deportivos determinaron posteriormente una penalización para el argentino. La sanción fue un “stop and go”, una de las más severas dentro de la competencia.

El episodio generó sorpresa incluso entre los seguidores del equipo, ya que se trata de una norma básica del procedimiento de salida. El video, que se viralizó rápidamente en redes, deja una sensación difícil de explicar: un error mínimo en el momento más delicado terminó condicionando a Colapinto... ¿Otra vez?