El dueño de Inter Miami confirmó el millonario salario de Messi

Ese dato salió a la luz en las últimas horas de la mano de Jorge Mas, uno de los dueños del club junto a su hermano José Mas y el exfutbolista David Beckham. En una entrevista con Bloomberg, el empresario explicó que la inversión que realiza el club para sostener a sus principales figuras es muy alta y que por eso necesitan contar con patrocinadores de primer nivel. “La razón por la que necesito patrocinadores y que sean de clase mundial es porque los jugadores son caros”, señaló.

Luego, Mas reveló el monto que percibe el capitán de la Selección Argentina. “Le pago a Messi, vale cada centavo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año, en todos los aspectos”, afirmó.