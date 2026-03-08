"
El dueño de Inter Miami confirmó el millonario salario de Messi

El salario de Lionel Messi en el Inter Miami fue durante mucho tiempo motivo de especulación. Sin embargo, uno de los propietarios del club reveló finalmente la cifra que percibe el capitán argentino desde su llegada a la liga estadounidense.

Desde que Lionel Messi llegó a la Major League Soccer en 2023 para jugar en Inter Miami, el impacto deportivo y comercial del fichaje fue inmediato. Sin embargo, durante años se mantuvo en reserva el monto exacto que percibe el campeón del mundo por su contrato con la franquicia de Florida.

Ese dato salió a la luz en las últimas horas de la mano de Jorge Mas, uno de los dueños del club junto a su hermano José Mas y el exfutbolista David Beckham. En una entrevista con Bloomberg, el empresario explicó que la inversión que realiza el club para sostener a sus principales figuras es muy alta y que por eso necesitan contar con patrocinadores de primer nivel. “La razón por la que necesito patrocinadores y que sean de clase mundial es porque los jugadores son caros”, señaló.

Luego, Mas reveló el monto que percibe el capitán de la Selección Argentina. “Le pago a Messi, vale cada centavo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año, en todos los aspectos”, afirmó.

La cifra incluye no solo el salario deportivo, sino también acuerdos comerciales, derechos de imagen y distintos incentivos vinculados al impacto global que genera el astro argentino. Messi llegó a Inter Miami a mediados de 2023 y desde entonces transformó el alcance internacional del club y de la MLS, generando récords de audiencia, venta de entradas y acuerdos de patrocinio.

Por otro lado, Jorge Mas también se refirió al futuro del equipo cuando el rosarino ya no forme parte del plantel. El contrato actual del capitán argentino se extiende hasta 2028, aunque el empresario aseguró que el club ya piensa en el largo plazo.

“He revolucionado el fútbol de las grandes ligas. Algunos lo critican, otros lo elogian. Yo solamente me dedico a dirigir el barco porque creo que todavía necesitamos cambiar algunas cosas”, expresó. Y agregó: “No hay que temerle al cambio. Es necesario para prosperar y tener éxito, y habrá momentos en que tengamos que hacer las cosas de manera diferente”.

