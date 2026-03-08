Desde que Lionel Messi llegó a la Major League Soccer en 2023 para jugar en Inter Miami, el impacto deportivo y comercial del fichaje fue inmediato. Sin embargo, durante años se mantuvo en reserva el monto exacto que percibe el campeón del mundo por su contrato con la franquicia de Florida.
El dueño de Inter Miami confirmó el millonario salario de Messi
El salario de Lionel Messi en el Inter Miami fue durante mucho tiempo motivo de especulación. Sin embargo, uno de los propietarios del club reveló finalmente la cifra que percibe el capitán argentino desde su llegada a la liga estadounidense.