"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Sarmiento

Al menos 10 familias evacuadas en Sarmiento tras el fuerte temporal

El fuerte temporal de lluvia que se registró entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo provocó evacuaciones y operativos de asistencia en el departamento Sarmiento. Al menos 10 familias debieron ser trasladadas a un centro comunitario, mientras que otras 30 recibieron ayuda por filtraciones y daños en sus viviendas.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que 10 familias debieron ser evacuadas como consecuencia de las intensas lluvias registradas entre la noche del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de marzo.

Las personas afectadas fueron trasladadas al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Colonia Fiscal Norte, donde recibieron contención y asistencia por parte del personal provincial. Desde el organismo indicaron que el operativo se activó rápidamente ante el aumento del agua y las complicaciones registradas en algunas viviendas de la zona.

Además de las evacuaciones, el Ministerio también intervino en otras situaciones derivadas del temporal. En total, 30 familias recibieron ayuda debido a filtraciones, anegamientos y distintos problemas estructurales ocasionados por la lluvia en sus viviendas.

Te puede interesar...

image

La asistencia incluyó acompañamiento social y apoyo para afrontar las consecuencias del fenómeno climático. Desde la cartera provincial señalaron que los operativos de prevención y asistencia continúan en marcha, ya que persisten los pronósticos de inestabilidad climática en la región.

Las tareas están a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, que mantiene equipos desplegados para responder ante nuevas contingencias o necesidades de las familias afectadas.

Temas

Te puede interesar