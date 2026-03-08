El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que 10 familias debieron ser evacuadas como consecuencia de las intensas lluvias registradas entre la noche del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de marzo.
Al menos 10 familias evacuadas en Sarmiento tras el fuerte temporal
El fuerte temporal de lluvia que se registró entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo provocó evacuaciones y operativos de asistencia en el departamento Sarmiento. Al menos 10 familias debieron ser trasladadas a un centro comunitario, mientras que otras 30 recibieron ayuda por filtraciones y daños en sus viviendas.