Al menos 10 familias evacuadas en Sarmiento tras el fuerte temporal

Las personas afectadas fueron trasladadas al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Colonia Fiscal Norte, donde recibieron contención y asistencia por parte del personal provincial. Desde el organismo indicaron que el operativo se activó rápidamente ante el aumento del agua y las complicaciones registradas en algunas viviendas de la zona.

Además de las evacuaciones, el Ministerio también intervino en otras situaciones derivadas del temporal. En total, 30 familias recibieron ayuda debido a filtraciones, anegamientos y distintos problemas estructurales ocasionados por la lluvia en sus viviendas.