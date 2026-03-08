El entorno de Ian Lucas respondió a Evangelina Anderson tras la filtración de fotos

Sánchez sostuvo además que el influencer nunca tuvo intención de hacer pública la relación. “Ian nunca quiso que blanquee esto, nunca se lo planteó”, aseguró.

La polémica también salpica el contexto televisivo en el que participa Anderson, quien actualmente forma parte de MasterChef Celebrity Argentina. Según el manager, algunas situaciones se habrían forzado para generar repercusión mediática mientras avanzaba el reality.

En su descargo, el representante también negó haber tenido conflictos con la periodista Majo Martino, y afirmó que fue la propia Anderson quien lo habría amenazado con difundir información que, según él, no sería cierta. Desde el entorno del influencer sostienen que el escándalo no beneficia la imagen pública del joven creador de contenido y que la situación se habría desbordado en los últimos días.

“Ian es una persona muy profesional y lo que menos le conviene es este tipo de exposición”, señaló Sánchez, quien concluyó que el conflicto se extendió más de lo necesario y que nadie está saliendo beneficiado de la polémica.