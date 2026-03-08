"
El entorno de Ian Lucas respondió a Evangelina Anderson tras la filtración de fotos

La polémica entre Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas sumó un nuevo capítulo luego de que el manager del joven saliera a responder públicamente a las acusaciones de la modelo por la supuesta filtración de fotos íntimas.

La relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras las declaraciones de Lucas Sánchez, representante y persona cercana al influencer. Durante una entrevista en el programa SQP, Sánchez respondió a las acusaciones de la modelo, quien lo había señalado como el responsable de la filtración de imágenes privadas.

El manager rechazó esa versión y aseguró que la situación estaría siendo utilizada para desviar la atención del conflicto. “Quiere cambiar el foco. Se la quiere agarrar conmigo”, afirmó, defendiendo al influencer y cuestionando la postura pública de la modelo.

Según explicó, la actitud de Anderson sería contradictoria. De acuerdo con su relato, mientras en redes sociales y en el ámbito privado buscaba que se generaran rumores sobre una relación con el joven, ante los medios tradicionales intentaba minimizar o negar el vínculo.

Sánchez sostuvo además que el influencer nunca tuvo intención de hacer pública la relación. “Ian nunca quiso que blanquee esto, nunca se lo planteó”, aseguró.

La polémica también salpica el contexto televisivo en el que participa Anderson, quien actualmente forma parte de MasterChef Celebrity Argentina. Según el manager, algunas situaciones se habrían forzado para generar repercusión mediática mientras avanzaba el reality.

En su descargo, el representante también negó haber tenido conflictos con la periodista Majo Martino, y afirmó que fue la propia Anderson quien lo habría amenazado con difundir información que, según él, no sería cierta. Desde el entorno del influencer sostienen que el escándalo no beneficia la imagen pública del joven creador de contenido y que la situación se habría desbordado en los últimos días.

“Ian es una persona muy profesional y lo que menos le conviene es este tipo de exposición”, señaló Sánchez, quien concluyó que el conflicto se extendió más de lo necesario y que nadie está saliendo beneficiado de la polémica.

