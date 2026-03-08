La relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras las declaraciones de Lucas Sánchez, representante y persona cercana al influencer. Durante una entrevista en el programa SQP, Sánchez respondió a las acusaciones de la modelo, quien lo había señalado como el responsable de la filtración de imágenes privadas.
El entorno de Ian Lucas respondió a Evangelina Anderson tras la filtración de fotos
