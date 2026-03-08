"
UPCN resistió la remontada de San Lorenzo y selló su pase a semifinales

UPCN San Juan Vóley se clasificó a las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina tras vencer nuevamente a San Lorenzo en Tucumán. El conjunto sanjuanino se impuso 3-2 en un partido muy exigente y cerró la serie de cuartos de final por 2-0.

UPCN San Juan Vóley logró este domingo una clasificación muy trabajada a las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina tras derrotar nuevamente a San Lorenzo y cerrar la serie de cuartos de final por 2-0. El encuentro se disputó en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, donde el conjunto sanjuanino se impuso por 3-2, con parciales de 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12, en un partido intenso que se extendió por más de tres horas.

image

El equipo dirigido por Fabián Armoa comenzó con un claro dominio del juego y logró quedarse con los dos primeros sets con autoridad. Sin embargo, San Lorenzo reaccionó, levantó el marcador y consiguió igualar el partido al ganar el tercer y cuarto parcial.

image

Con el duelo emparejado, todo se definió en el tie break. Allí UPCN volvió a imponer su ritmo, recuperó la solidez en ataque y logró cerrar el partido para asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo. En el plano individual, Leon Meier y Gerónimo Elgueta fueron las principales referencias ofensivas del equipo sanjuanino y terminaron como los máximos anotadores del encuentro.

Con este resultado, UPCN además logró eliminar al único rival al que no había podido vencer durante la fase regular, lo que le dio aún más valor a la clasificación.

image

Ahora el conjunto sanjuanino aguardará por su rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Monteros y River Plate. A diferencia de los cuartos de final, esta instancia ya no se disputará bajo formato tour, sino con partidos de ida y vuelta en las respectivas localías.

Síntesis del partido

UPCN San Juan Vóley:

Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L).

Entrenador: Fabián Armoa.

Ingresaron: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel.

San Lorenzo:

Santiago Longo, Wilson Acosta; Pedro Ojuez, Rodrigo Soria; Ramiro Nielson, Valentín Durdos; Agustín Winer / Mauro Rojas Caruso (L).

Entrenador: Manuel Quiroga.

Ingresaron: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti.

Parciales: 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).

