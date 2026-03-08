UPCN resistió la remontada de San Lorenzo y selló su pase a semifinales

image

El equipo dirigido por Fabián Armoa comenzó con un claro dominio del juego y logró quedarse con los dos primeros sets con autoridad. Sin embargo, San Lorenzo reaccionó, levantó el marcador y consiguió igualar el partido al ganar el tercer y cuarto parcial.

image

Con el duelo emparejado, todo se definió en el tie break. Allí UPCN volvió a imponer su ritmo, recuperó la solidez en ataque y logró cerrar el partido para asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo. En el plano individual, Leon Meier y Gerónimo Elgueta fueron las principales referencias ofensivas del equipo sanjuanino y terminaron como los máximos anotadores del encuentro.