UPCN San Juan Vóley logró este domingo una clasificación muy trabajada a las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina tras derrotar nuevamente a San Lorenzo y cerrar la serie de cuartos de final por 2-0. El encuentro se disputó en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, donde el conjunto sanjuanino se impuso por 3-2, con parciales de 25-16, 25-19, 22-25, 20-25 y 15-12, en un partido intenso que se extendió por más de tres horas.
UPCN resistió la remontada de San Lorenzo y selló su pase a semifinales
