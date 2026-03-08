Un cumpleaños con música fuerte ocultó una golpiza: el agresor, detenido

Según informaron fuentes policiales, el momento clave que permitió frenar la agresión se produjo cuando el hijo menor de la víctima ingresó a la vivienda en medio del ataque. En ese instante, la mujer logró pedirle que fuera a buscar a un tío. El niño salió rápidamente del lugar y alertó a familiares, quienes se acercaron al domicilio y solicitaron la presencia de la Policía.

Minutos después llegaron efectivos de la Unidad Operativa La Rinconada. Al arribar, encontraron a la mujer en el patio de la vivienda, con manchas de sangre en el rostro y siendo asistida por otras personas. De acuerdo con el informe policial, presentaba un sangrado importante en la zona de la nariz y la boca como consecuencia de los golpes recibidos.