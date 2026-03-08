"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > cumpleaños

Un cumpleaños con música fuerte ocultó una golpiza: el agresor, detenido

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este domingo en el barrio Las Pampas, en Pocito, acusado de agredir violentamente a su pareja dentro de la vivienda que compartían. La intervención del hijo menor de la víctima permitió alertar a familiares y derivó en la rápida intervención policial.

Un grave episodio de violencia intrafamiliar ocurrió durante la madrugada de este domingo en el barrio Las Pampas, en Pocito, donde un hombre fue detenido acusado de golpear brutalmente a su pareja dentro de la vivienda que compartían. La situación se desarrolló en medio de un contexto particular: en una casa cercana se realizaba un cumpleaños familiar con música a alto volumen, lo que habría impedido que otros vecinos advirtieran los pedidos de auxilio de la mujer.

Según informaron fuentes policiales, el momento clave que permitió frenar la agresión se produjo cuando el hijo menor de la víctima ingresó a la vivienda en medio del ataque. En ese instante, la mujer logró pedirle que fuera a buscar a un tío. El niño salió rápidamente del lugar y alertó a familiares, quienes se acercaron al domicilio y solicitaron la presencia de la Policía.

Minutos después llegaron efectivos de la Unidad Operativa La Rinconada. Al arribar, encontraron a la mujer en el patio de la vivienda, con manchas de sangre en el rostro y siendo asistida por otras personas. De acuerdo con el informe policial, presentaba un sangrado importante en la zona de la nariz y la boca como consecuencia de los golpes recibidos.

Te puede interesar...

El presunto agresor todavía se encontraba dentro de la casa. Con autorización de la mujer, los uniformados ingresaron al domicilio y procedieron a su aprehensión. Debido a la tensión que se generó en el lugar y por cuestiones de seguridad, el procedimiento continuó posteriormente en la sede de la Comisaría 7ª.

En paralelo, personal del servicio de emergencias médicas 107 asistió a la víctima y la trasladó para una mejor evaluación médica. Fuentes policiales confirmaron que la mujer se encuentra fuera de peligro. Posteriormente, la víctima radicó la denuncia correspondiente en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG).

La causa quedó bajo la órbita del sistema de Flagrancia, con intervención de la ayudante fiscal de turno. El detenido permanece alojado en la Comisaría 7ª y es investigado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género.

Temas

Te puede interesar