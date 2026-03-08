Un grave episodio de violencia intrafamiliar ocurrió durante la madrugada de este domingo en el barrio Las Pampas, en Pocito, donde un hombre fue detenido acusado de golpear brutalmente a su pareja dentro de la vivienda que compartían. La situación se desarrolló en medio de un contexto particular: en una casa cercana se realizaba un cumpleaños familiar con música a alto volumen, lo que habría impedido que otros vecinos advirtieran los pedidos de auxilio de la mujer.
Un cumpleaños con música fuerte ocultó una golpiza: el agresor, detenido
Un hombre fue detenido durante la madrugada de este domingo en el barrio Las Pampas, en Pocito, acusado de agredir violentamente a su pareja dentro de la vivienda que compartían. La intervención del hijo menor de la víctima permitió alertar a familiares y derivó en la rápida intervención policial.