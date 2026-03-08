El piloto sanjuanino Tobías Martínez había terminado la competencia dentro del Top 10 a bordo de su Chevrolet Camaro, pero horas después de finalizada la carrera los comisarios deportivos analizaron varias maniobras ocurridas en pista.
El sanjuanino Tobías Martínez fue penalizado tras la final del TC en Viedma
La final de la segunda fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, disputada en el autódromo Ciudad de Viedma, tuvo cambios importantes tras la revisión de distintas maniobras por parte de los comisarios deportivos. El sanjuanino Tobías Martínez fue penalizado por una acción considerada peligrosa y cayó del noveno al vigésimo noveno puesto en la clasificación final.