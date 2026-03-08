"
El sanjuanino Tobías Martínez fue penalizado tras la final del TC en Viedma

La final de la segunda fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, disputada en el autódromo Ciudad de Viedma, tuvo cambios importantes tras la revisión de distintas maniobras por parte de los comisarios deportivos. El sanjuanino Tobías Martínez fue penalizado por una acción considerada peligrosa y cayó del noveno al vigésimo noveno puesto en la clasificación final.

El piloto sanjuanino Tobías Martínez había terminado la competencia dentro del Top 10 a bordo de su Chevrolet Camaro, pero horas después de finalizada la carrera los comisarios deportivos analizaron varias maniobras ocurridas en pista.

image

Tras la revisión, se determinó que Martínez protagonizó una maniobra peligrosa contra Juan Bautista De Benedictis, por lo que recibió un recargo que modificó su ubicación en el clasificador. Como consecuencia de la penalización, el piloto de San Juan descendió del noveno al puesto 29 en el resultado final de la carrera.

image

La revisión posterior de la competencia también dejó otras decisiones importantes por parte de las autoridades del Turismo Carretera. Uno de los casos más relevantes fue la exclusión de Juan Pablo Gianini, luego de un incidente con Santiago Álvarez durante la carrera.

Además, varios pilotos recibieron apercibimientos por distintos toques registrados en pista:

  • Norberto Fontana, por una maniobra con Christian Ledesma

  • Nicolás Trosset, por un incidente con Mariano Werner

  • Ricardo Risatti, tras un roce con Fontana

  • Marcos Castro, por un toque con Jorge Barrio

A pesar de las modificaciones en el clasificador, el triunfo de la competencia se mantuvo para Julián Santero, quien dominó la final disputada en el Autódromo Ciudad de Viedma.

El podio lo completaron:

  • Mauricio Lambiris (2°)

  • Elio Craparo (3°)

El Top 10 final quedó integrado además por:

  • Josito Di Palma

  • Facundo Chapur

  • Andrés Jakos

  • Ignacio Faín

  • Jonatan Castellano

  • Nicolás Trosset

  • Kevin Candela

