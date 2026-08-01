Boca confirmó que recibirá a Estudiantes en el estadio de Huracán

Desde Boca señalaron que el cambio de escenario permitirá contar con el tiempo necesario para concluir las obras y presentar nuevamente un campo de juego en óptimas condiciones. Las intensas lluvias en Buenos Aires durante las últimas semanas retrasaron la recuperación del césped, que ya había evidenciado un marcado deterioro durante el compromiso ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

La posibilidad de trasladar la localía venía siendo analizada desde hacía varios días, donde si bien la dirigencia evaluó otras alternativas, como los estadios de Racing, Vélez y Lanús, finalmente se alcanzó un acuerdo con Huracán para utilizar el Tomás Adolfo Ducó mientras continúan las tareas en La Bombonera.

En lo que respecta al campeonato, el "Xeneize" visitará a Newell's en Rosario este domingo desde las 17 horas, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.