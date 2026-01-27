Entre lágrimas y triunfo, Contte pasó al frente de la Vuelta a San Juan

image

Lejos de tratarse solo de una celebración deportiva, el ciclista dejó en claro que las lágrimas tuvieron un trasfondo más profundo. “Si bien estas lágrimas no son tan de alegría, también es un poco de descargo”, confesó, antes de recordar uno de los momentos más duros que atravesó junto a su familia.

“El año pasado tuve una tragedia muy grande con mi primita, así que venimos peleando con toda la familia, día a día, para tratar de pasar estas cosas duras que tiene la vida”, contó en diálogo con Radio La Voz, con la voz quebrada.

El sanjuanino reconoció que el logro deportivo llega en un contexto donde las emociones se mezclan. “La verdad, estoy muy contento, pero esto también es una mezcla de alegría por todo el esfuerzo que uno hace año a año y de tristeza por los golpes que da la vida, que nunca espera que sean tan duros”, sostuvo.

image

En ese camino, Contte destacó el acompañamiento de los suyos como un pilar fundamental. “Acá estamos, junto con la familia, siempre peleándola”, resumió, poniendo en valor el sostén que lo acompaña fuera de la ruta.

Este martes, el ciclista sanjuanino saldrá a defender la malla de líder, un premio al trabajo, la constancia y la resiliencia. Tras un 2025 complejo, el inicio del 2026 aparece como una revancha personal y deportiva.

La Vuelta a San Juan continúa, pero para Tomás Contte esta contrarreloj ya quedó marcada como una de las etapas más significativas de su carrera.