En un vibrante partido por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, Rosario Central y Boca empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el Xeneize con un cabezazo tras un tiro libre, mientras que Ángel Di María selló la igualdad con un gol olímpico que hizo explotar a los hinchas locales.
Gol olímpico de Di María salvó a Rosario Central con un empate ante Boca
Rosario Central y Boca igualaron 1-1 en el Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia abrió el marcador, pero Ángel Di María empató con un gol olímpico que desató la locura.