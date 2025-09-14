Gol olímpico de Di María salvó a Rosario Central con un empate ante Boca

image

La reacción de Rosario Central llegó casi de inmediato. Apenas cuatro minutos después, Ángel Di María ejecutó un tiro de esquina cerrado que sorprendió a Leandro Brey y se metió directamente en el arco. El gol olímpico del campeón del mundo desató la euforia en el estadio y marcó el 1-1 parcial, resultado que se mantuvo hasta el final.

En el complemento, Boca fue quien más buscó la victoria. Williams Alarcón tuvo una clara oportunidad tras un pase filtrado de Miguel Merentiel, pero su remate se fue desviado por el palo izquierdo de Jorge Broun. Central, por su parte, se plantó firme en defensa y apostó al contragolpe, sin poder vulnerar a Agustín Rossi.

Con este resultado, Boca se mantiene tercero en la Zona A con 13 puntos, mientras que Rosario Central quedó sexto en la Zona B con 11 unidades, y todavía no conoce la derrota en el torneo.

El próximo fin de semana, Boca recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, mientras que Rosario Central enfrentará a Talleres en el Gigante de Arroyito, en un duelo clave para mantener su invicto.