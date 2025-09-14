Capacitación para emprendedores: claves de la oratoria para vender mejor

Entre otros conceptos, la experta se abocará a explicar sobre los alcances de la oratoria, como el arte de hablar en público de manera efectiva y persuasiva, para captar la atención y el interés de audiencias y en el caso de los emprendedores, los clientes y por qué no, inversores o posibles socios.

Detallará además sobre elementos claves de la comunicación oral, en los que incluye no sólo la voz, sino también la importancia de los gestos y la mirada; las barreras a superar con técnicas y los miedos frecuentes a la hora de exponer, además de cómo estructura un discurso para que el mensaje sea convincente. La chara tendrá dinámicas y ejercicios participativos para corregir errores comunes y claves para conectar con la audiencia.

image

Saber comunicar no solo implica transmitir información, sino también mostrar credibilidad, pasión y confianza en el proyecto. Los emprendedores aprenderán a gestionar sus emociones para proyectarlas de manera estratégica, con el objetivo de aumentar las posibilidades de obtener financiamiento, captar clientes o consolidar alianzas. Esta habilidad, según los expertos, es tan determinante como tener un plan de negocios sólido, porque una presentación convincente puede inclinar la balanza a favor de un emprendimiento en situaciones de alta presión.

La capacitación incluirá dinámicas participativas y ejercicios prácticos que permitirán a los emprendedores corregir errores frecuentes y aprender a utilizar sus emociones como herramienta estratégica para potenciar sus proyectos.