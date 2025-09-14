"
Capacitación para emprendedores: claves de la oratoria para vender mejor

Este martes 16 de septiembre habrá una instancia de capacitación en Oratoria, como parte del proceso de formación de emprendedores sociales.

Con la premisa de que comunicar bien un emprendimiento puede ser una oportunidad para vender mejor, este martes 16 de septiembre habrá una nueva capacitación sobre el alcance y técnicas de la Oratoria, para los emprendedores sociales que forman parte del Programa Ideas Incubadora para el Desarrollo Emprendedor.

La charla será de 8 a 12 horas, en la sala de capacitación de la Fundación del Banco San Juan, ubicada en calle Las Heras a metros de 25 de mayo.

La encargada de transmitir sus conocimientos es Anita Ruiz, parte del equipo técnico de la Dirección de Economía Social. Ella es locutora nacional, diplomada en Comunicación y Liderazgo y en Ceremonial y Protocolo, también es community manager. Ha trabajado en diferentes medios masivos de comunicación y en la gestión de marcas personales y campañas políticas. Actualmente tiene su propia agencia de comunicación y eventos.

Entre otros conceptos, la experta se abocará a explicar sobre los alcances de la oratoria, como el arte de hablar en público de manera efectiva y persuasiva, para captar la atención y el interés de audiencias y en el caso de los emprendedores, los clientes y por qué no, inversores o posibles socios.

Detallará además sobre elementos claves de la comunicación oral, en los que incluye no sólo la voz, sino también la importancia de los gestos y la mirada; las barreras a superar con técnicas y los miedos frecuentes a la hora de exponer, además de cómo estructura un discurso para que el mensaje sea convincente. La chara tendrá dinámicas y ejercicios participativos para corregir errores comunes y claves para conectar con la audiencia.

Saber comunicar no solo implica transmitir información, sino también mostrar credibilidad, pasión y confianza en el proyecto. Los emprendedores aprenderán a gestionar sus emociones para proyectarlas de manera estratégica, con el objetivo de aumentar las posibilidades de obtener financiamiento, captar clientes o consolidar alianzas. Esta habilidad, según los expertos, es tan determinante como tener un plan de negocios sólido, porque una presentación convincente puede inclinar la balanza a favor de un emprendimiento en situaciones de alta presión.

La capacitación incluirá dinámicas participativas y ejercicios prácticos que permitirán a los emprendedores corregir errores frecuentes y aprender a utilizar sus emociones como herramienta estratégica para potenciar sus proyectos.

