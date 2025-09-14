"
Domingo de oro para tenistas argentinos con tres jovenes como protagonistas

Domingo histórico para el tenis argentino: tres jugadores nacionales se coronaron campeones en torneos Challengers disputados en China, Polonia y Rumania, consolidando la presencia de la bandera Albiceleste en el circuito internacional.

El tenis argentino vivió un domingo para el recuerdo. Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marco Trungelliti se consagraron campeones en los torneos Challengers de Guangzhou (China), Szczecin (Polonia) y Targu Mures (Rumania), respectivamente, en una jornada histórica que solo se había repetido una vez en 2016.

En China, Juan Manuel Cerúndolo (86° del ranking mundial) cerró una semana de ensueño en el Challenger de Guangzhou al vencer en la final al chileno Alejandro Tabilo (125°) por 6-2 y 6-3, en apenas una hora y 20 minutos de juego. Este título representa su primera conquista en canchas duras, sumando puntos importantes para escalar en el ranking ATP: a partir del lunes se ubicará 72° del mundo, la mejor posición de su carrera hasta el momento. Además, con este trofeo igualó a Guillermo Cañas en cantidad de campeonatos Challengers, con 11, y se consolidó como uno de los argentinos más destacados de la categoría.

Durante su camino hacia el título, Cerúndolo derrotó al japonés Yuta Shimizu (202°), al ruso Petr Bar Biyukov (313°) y a los británicos Daniel Evans (157°) y Billy Harris (136°), antes de imponerse en la final ante Tabilo. Este logro marca un paso significativo en su consolidación como jugador versátil, capaz de destacarse también en superficies rápidas, más allá de su preferencia histórica por el polvo de ladrillo.

En Europa, Thiago Tirante se quedó con el título en Szczecin (Polonia) al vencer al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3 y 6-2. Este triunfo representa su segundo trofeo Challenger en 2025 y el sexto de su carrera en esta categoría, lo que le permitirá regresar al top 100 del ranking mundial, ubicándose en el puesto 94.

Por último, Marco Trungelliti se coronó campeón en el torneo de Targu Mures (Rumania) tras derrotar al croata Mili Poljicak por 6-1 y retiro. El tenista santiagueño, que ya se había consagrado la semana anterior en Tulln, acumula diez victorias consecutivas y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera a los 35 años, ocupando actualmente el puesto 144 en el live ranking.

Este triple éxito argentino no solo resalta el nivel competitivo de los tenistas nacionales, sino que también recuerda un hito similar ocurrido en 2016, cuando Carlos Berlocq, Nicolás Kiker y Horacio Zeballos se consagraron campeones en Challengers disputados en Francia, Italia y Eslovaquia, respectivamente.

El domingo histórico de 2025 pone de manifiesto la continuidad de la potencia argentina en el tenis internacional y la capacidad de sus jugadores para destacarse en distintas superficies y contextos, dejando en alto la bandera Albiceleste.

