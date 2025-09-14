El golazo olímpico de Di María que enloqueció a todo el estadio

El Gigante de Arroyito estalló de euforia. No es la primera vez que el capitán canalla regala un momento histórico en ese estadio: en su última presentación, había definido el clásico contra Newell’s con un tiro libre inolvidable. Esta vez, el recurso fue un córner perfecto, con comba y precisión quirúrgica.

El tanto llegó pocos minutos después de que Rodrigo Battaglia abriera el marcador con un cabezazo, pero Fideo se encargó de empatar con una de esas genialidades que parecen reservadas solo para elegidos.