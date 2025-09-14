Ya había pateado tres tiros de esquina en los 23 minutos iniciales del partido. Todos cerrados, con destino al área chica. Pero en el cuarto, Ángel Di María cambió la historia: buscó el arco y la pelota se coló por el segundo palo de Leandro Brey. Fue gol, fue golazo. Olímpico, para poner el 1-1 parcial de Rosario Central frente a Boca por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.
El golazo olímpico de Di María que enloqueció a todo el estadio
Ángel Di María sorprendió a todos con un gol olímpico para empatar ante Boca. El Gigante vibró otra vez con la zurda mágica del campeón del mundo.