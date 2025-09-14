"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > di maría

El golazo olímpico de Di María que enloqueció a todo el estadio

Ángel Di María sorprendió a todos con un gol olímpico para empatar ante Boca. El Gigante vibró otra vez con la zurda mágica del campeón del mundo.

Ya había pateado tres tiros de esquina en los 23 minutos iniciales del partido. Todos cerrados, con destino al área chica. Pero en el cuarto, Ángel Di María cambió la historia: buscó el arco y la pelota se coló por el segundo palo de Leandro Brey. Fue gol, fue golazo. Olímpico, para poner el 1-1 parcial de Rosario Central frente a Boca por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

El Gigante de Arroyito estalló de euforia. No es la primera vez que el capitán canalla regala un momento histórico en ese estadio: en su última presentación, había definido el clásico contra Newell’s con un tiro libre inolvidable. Esta vez, el recurso fue un córner perfecto, con comba y precisión quirúrgica.

El tanto llegó pocos minutos después de que Rodrigo Battaglia abriera el marcador con un cabezazo, pero Fideo se encargó de empatar con una de esas genialidades que parecen reservadas solo para elegidos.

Te puede interesar...

Los goles olímpicos son una rareza en el fútbol: ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo lograron uno en sus carreras. Sin embargo, para Di María no fue el primero. En su paso por Benfica, también sorprendió con un tanto similar ante RB Salzburgo por Champions League, en una jugada que quedó registrada como una de sus perlas europeas.

Una vez más, el zurdo rosarino demostró que no necesita demasiado para ser determinante. Con su sello personal, volvió a encender la pasión de los hinchas de Central y a dejar su marca en un partido que ya es inolvidable.

Embed

Temas

Te puede interesar