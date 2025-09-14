"
Un accidente dejó a un motociclista hospitalizado con múltiples fracturas

El accidente ocurrió en la intersección de Libertador y Las Palmas. La víctima, de 20 años, sufrió múltiples fracturas y permanece internada en el Hospital Rawson.

La mañana de este domingo comenzó con un fuerte accidente de tránsito en Rivadavia que dejó a un motociclista en estado crítico. El siniestro se produjo pasadas las 6 en la intersección de avenida Libertador y calle Las Palmas, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux y una moto Zanella RX150.

Según fuentes policiales, la camioneta circulaba por Libertador de Este a Oeste, mientras que la moto lo hacía por Las Palmas de Norte a Sur. En la esquina, ambos rodados impactaron violentamente.

Producto del choque, el joven conductor de la moto fue despedido hacia la vereda sur y cayó dentro de una acequia, mientras su vehículo terminó enganchado en un canasto de basura. En tanto, la camioneta cruzó de carril y recorrió cerca de 100 metros antes de detenerse.

Personal de Emergencias Médicas llegó al lugar y trasladó al motociclista, de 20 años, inconsciente y con múltiples fracturas, al Hospital Rawson. Su estado es delicado.

La esquina donde ocurrió el siniestro está regulada por semáforos, aunque a esa hora funcionaban en modo intermitente. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 13ª, junto al fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes ordenaron peritajes y el secuestro de pertenencias de la víctima para la investigación.

La Justicia busca determinar las responsabilidades en este violento accidente que conmocionó la mañana rivadaviense.

