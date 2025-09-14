La mañana de este domingo comenzó con un fuerte accidente de tránsito en Rivadavia que dejó a un motociclista en estado crítico. El siniestro se produjo pasadas las 6 en la intersección de avenida Libertador y calle Las Palmas, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux y una moto Zanella RX150.
Un accidente dejó a un motociclista hospitalizado con múltiples fracturas
El accidente ocurrió en la intersección de Libertador y Las Palmas. La víctima, de 20 años, sufrió múltiples fracturas y permanece internada en el Hospital Rawson.