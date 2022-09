Gallardo: "Nos estimula ir a cancha de Boca"

Marcelo Gallardo explicó por qué no le gusta dar la formación de River antes de los partidos

En conferencia de prensa, el Muñeco dio a conocer por qué nunca confirma el 11 inicial antes de los partidos: “Me gusta esconder el equipo y no darlo, muy pocas veces lo di. No quiero ocultar nada, simplemente no quiero darle muchas presiones al rival, que además pueden cambiar dependiendo de quién juegue y quien no”.

Además, en ese sentido agregó: “Tratamos de respetar durante todos los años una postura futbolística que hemos llevado a cabo más allá del rival en cualquier circunstancia. Después, entiendo que puede ser un juego más de afuera que de adentro, porque nosotros no pasamos informaciones falsas, esa no es mi forma de trabajar”.