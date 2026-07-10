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España se lo ganó en la ultima a Bélgica y pasó a semis: se medirá con Francia

La selección española derrotó 2 a 1 a Bélgica en Los Ángeles y se convirtió en el segundo semifinalista del Mundial 2026. Fabián Ruiz abrió el marcador y Mikel Merino volvió a convertirse en el héroe con un gol sobre el final para sellar la clasificación.

España volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título. En un partido que parecía encaminarse al tiempo suplementario, la Roja derrotó 2 a 1 a Bélgica en el Los Angeles Stadium y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Francia en busca de un lugar en la gran final.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó la mayor parte del encuentro gracias a la posesión de la pelota, la movilidad de sus mediocampistas y el desequilibrio permanente de Lamine Yamal. Bélgica, en cambio, apostó por un planteo más conservador, esperando recuperar y salir rápido de contraataque.

La superioridad española encontró premio a los 30 minutos del primer tiempo. Tras una gran combinación por la banda derecha entre Pedro Porro y Lamine Yamal, Dani Olmo exigió a Thibaut Courtois, que dio rebote, y Fabián Ruiz apareció para empujar la pelota al fondo de la red y poner el 1 a 0.

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Cuando parecía que España se iba al descanso con ventaja, Bélgica golpeó en una de las pocas ocasiones que generó. Charles De Ketelaere ganó en el área y marcó el empate para dejar todo igualado antes del entretiempo.

En el complemento el desarrollo no cambió demasiado. España manejó la pelota y buscó romper el cerrojo belga, mientras que los Diablos Rojos resistieron con orden y apostaron a alguna transición rápida.

El ingreso de Mikel Merino volvió a resultar determinante. Tal como había ocurrido en los octavos de final frente a Portugal, el volante apareció en el momento indicado para resolver un partido complicado.

Cuando todo indicaba que habría tiempo suplementario, Courtois dejó un rebote dentro del área y Merino aprovechó la oportunidad para convertir el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo español.

Con la clasificación asegurada, España se enfrentará ahora a Francia, que en la jornada anterior eliminó a Marruecos y llega como uno de los grandes favoritos al título gracias al enorme nivel de figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé.

La semifinal se disputará el martes 14 de julio, desde las 21 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, y definirá al primer finalista del Mundial 2026.

Mientras tanto, del otro lado del cuadro todavía restan definirse los semifinalistas. Este sábado jugarán Noruega e Inglaterra, y más tarde será el turno de Argentina y Suiza, que buscarán completar el cuadro de los cuatro mejores del torneo.

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