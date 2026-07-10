España se lo ganó en la ultima a Bélgica y pasó a semis: se medirá con Francia

Cuando parecía que España se iba al descanso con ventaja, Bélgica golpeó en una de las pocas ocasiones que generó. Charles De Ketelaere ganó en el área y marcó el empate para dejar todo igualado antes del entretiempo.

En el complemento el desarrollo no cambió demasiado. España manejó la pelota y buscó romper el cerrojo belga, mientras que los Diablos Rojos resistieron con orden y apostaron a alguna transición rápida.

El ingreso de Mikel Merino volvió a resultar determinante. Tal como había ocurrido en los octavos de final frente a Portugal, el volante apareció en el momento indicado para resolver un partido complicado.

Cuando todo indicaba que habría tiempo suplementario, Courtois dejó un rebote dentro del área y Merino aprovechó la oportunidad para convertir el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo español.

Con la clasificación asegurada, España se enfrentará ahora a Francia, que en la jornada anterior eliminó a Marruecos y llega como uno de los grandes favoritos al título gracias al enorme nivel de figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé.

La semifinal se disputará el martes 14 de julio, desde las 21 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, y definirá al primer finalista del Mundial 2026.

Mientras tanto, del otro lado del cuadro todavía restan definirse los semifinalistas. Este sábado jugarán Noruega e Inglaterra, y más tarde será el turno de Argentina y Suiza, que buscarán completar el cuadro de los cuatro mejores del torneo.