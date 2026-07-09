Francia y Marruecos inician la ronda de cuartos de final

En los octavos de final los dirigidos por Didier Deschamps sufrieron y mucho para eliminar al duro combinado de Paraguay, selección a la que vencieron 1-0 gracias a un penal que convirtió el delantero Kylian Mbappé.

La figura francesa del real Madrid , pelea con Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland por el premio de máximo goleador de este Mundial.

El equipo francés cuenta con un gran poderío ofensivo, ya que no solo tiene a Mbappé, sino que también cuentan con Michael Olise, Bradley Barcolá y Ousmane Dembélé.

Marruecos busca la revancha de Qatar 2022 y meterse nuevamente en semifinales del Mundial.

La Selección de Marruecos y no es sorpresa

Marruecos buscará bajar al máximo candidato y alcanzar nuevamente las semifinales para igualar su logro del Mundial pasado, cuando se convirtió en la primera selección africana en meterse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo, detrás de Argentina, Francia y Croacia.

En la fase de grupos, los Marroquíes terminaron segundos en su zona producto del empate con Brasil y las victorias sobre Haití y Escocia.

Ya en las instancias de eliminación directa, demostraron un enorme carácter para vencer a Países Bajos por penales en 16avos de final, mientras que en los octavos de final golearon 3-0 a Canadá.

De esta manera, los marroquíes buscarán tomarse revancha de las semifinales del Mundial de Qatar 2022, donde cayeron en las semis justamente ante Francia por 2-0.