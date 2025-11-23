Estudiantes le dio la espalda a Central tras la polémica por el título

Luego de la polémica y las versiones cruzadas por el cónclave en AFA donde se resolvió que el Canalla sea declarado campeón el pasado jueves, los futbolistas del Pincha finalmente cumplieron con la normativa que impuso la Asociación, aunque bajo protesta. Según le informaron, fue iniciativa del plantel y no de la dirigencia que comanda Juan Sebastián Verón.

La protesta de Estudiantes no impidió el festejo de los hinchas de Rosario Central. Ángel Di María levantó la Copa y celebró con su público. "Dale campeón, dale campeón...", bajó desde los cuatro costados del Gigante de Arroyito. Por otra parte, también hubo un palito a la Brujita. "El que no salta es un inglés...", cantaron.