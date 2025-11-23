Los jugadores de Estudiantes de La Plata finalmente le hicieron un pasillo ¡de espaldas! a los de Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en el duelo de octavos de final del Clausura, en medio del revuelo en el fútbol argentino por el título de campeón de la Liga Profesional para el equipo rosarino por terminar primeros en la tabla anual.
Estudiantes le dio la espalda a Central tras la polémica por el título
Los jugadores del Pincha protestaron en el reconocimiento a los del Canalla, en medio del revuelo por la coronación como campeones de la Liga Profesional.