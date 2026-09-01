Boca enfrentará a Vélez por un lugar en cuartos de final

El "Xeneize", que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena, también está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con San Pablo de Brasil.

En su camino hacia esta instancia en la Copa Argentina, Boca derrotó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (2-0) y a Sarmiento de Junín (2-0).

Vélez, por su parte, es uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, ya que está en la pelea por la primera posición en la tabla anual que entrega el título de Campeón de Liga, mientras que en el Torneo Clausura está cuarto en la Zona A. Sin embargo, atraviesa una curiosa sequía, debido a que empató en sus últimas cuatro presentaciones.

En las rondas previas en la Copa Argentina, el "Fortín" goleó 4-1 a Deportivo Armenio y luego le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.

Boca y Vélez ya se enfrentaron durante este semestre. Fue hace poco menos de un mes, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y el partido terminó igualado 1-1.

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Marentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

• Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

• Árbitro: Sebastián Zunino

• Hora: 21:15