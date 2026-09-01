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UPCN cayó ante Japón B en un partidazo de cinco sets

El equipo sanjuanino comenzó ganando 2-0, pero el seleccionado japonés reaccionó, igualó el partido y terminó imponiéndose 3-2 en el tie break. Volverán a enfrentarse este miércoles.

UPCN San Juan Vóley cayó ante Japón B por 3-2 en su primer amistoso de pretemporada, disputado este lunes en el estadio de UPCN. El conjunto sanjuanino comenzó arriba 2-0, pero el seleccionado japonés reaccionó y terminó imponiéndose con parciales de 26-28, 21-25, 25-16, 25-23 y 15-10.

El equipo sanjuanino tuvo un comienzo sólido, con potencia en ataque y buenas respuestas en defensa y bloqueo, lo que le permitió controlar los dos primeros sets y tomar ventaja en el marcador.

Con el desarrollo del partido, Japón B fue encontrando mejores respuestas a partir de su defensa y su juego ofensivo. UPCN, que lleva apenas tres semanas de trabajo de pretemporada, sintió el desgaste físico en el tramo final del encuentro y el equipo japonés aprovechó para revertir el resultado y llevarse el triunfo en el tie break.

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El partido se disputó ante un muy buen marco de público, que pudo observar un encuentro de alto nivel entre el seleccionado japonés y el vigente campeón de la Liga de Vóleibol Argentina.

La serie de amistosos tendrá continuidad este miércoles 2 de septiembre, cuando UPCN y Japón B vuelvan a enfrentarse desde las 21.30, nuevamente en el estadio de UPCN. El encuentro tendrá entrada libre y gratuita.

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