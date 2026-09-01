UPCN San Juan Vóley cayó ante Japón B por 3-2 en su primer amistoso de pretemporada, disputado este lunes en el estadio de UPCN. El conjunto sanjuanino comenzó arriba 2-0, pero el seleccionado japonés reaccionó y terminó imponiéndose con parciales de 26-28, 21-25, 25-16, 25-23 y 15-10.
UPCN cayó ante Japón B en un partidazo de cinco sets
El equipo sanjuanino comenzó ganando 2-0, pero el seleccionado japonés reaccionó, igualó el partido y terminó imponiéndose 3-2 en el tie break. Volverán a enfrentarse este miércoles.