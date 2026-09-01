Confirmaron días y horarios de la fecha 12 del Clausura

El Clausura completará este miércoles 2 de septiembre la fecha 11. A las 16.30 jugarán Desamparados vs. Villa Ibáñez y a las 21.30 Unión será local de Defensores de Argentinos.
Liga Sanjuanina de Fútbol
Torneo Clausura - Fecha 12
Viernes:
21.30; Trinidad vs. Unión
Sábado:
16.30; López Peláez vs. Atenas Pocito
16.30; Colón Jr. vs. San Lorenzo
16.30; Marquesado vs. Juv. Zondina
16.30; Sarmiento vs. Alianza
Domingo:
16.30; Def Argentinos vs. Sp. 9 de Julio (en Peñarol)
16.30; Minero vs. Peñarol (en Juv. Unida)
16.30; Villa Ibañez vs. Rivadavia
Miércoles 9 de septiembre:
16.30; Carpintería vs. Desamparados
Posiciones:
- Alianza 28
- Desamparados 23
- Minero 22
- Rivadavia 21
- Marquesado 18
- Villa Ibañez 18
- 9 de Julio 17
- Trinidad 17
- Colón 15
- Carpintería 15
- Atenas 15
- López Peláez 14
- Unión 13
- San Lorenzo 11
- Peñarol 8
- Def. de Arg. 7
- Zondina 5
- Sarmiento 4