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Confirmaron días y horarios de la fecha 12 del Clausura

Este viernes comenzará la fecha 12 del Torneo Clausura de Primera A con el clásico de Rawson que animarán Trinidad vs. Unión.

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol aún no completó su fecha 11, pero ya tiene definido el cronograma para la 12ª jornada. Alianza, con 28 puntos, es el único líder que tiene el campeonato.

La programación comenzará este viernes, desde las 21.30, en el barrio Atlético. Trinidad recibirá a Unión de Villa Krause en una nueva edición del clásico de Rawson.

Alianza, el puntero del torneo, jugará el sábado a las 16.30 como visitante del ya descendido Sarmiento de Zonda.

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El Clausura completará este miércoles 2 de septiembre la fecha 11. A las 16.30 jugarán Desamparados vs. Villa Ibáñez y a las 21.30 Unión será local de Defensores de Argentinos.

Liga Sanjuanina de Fútbol

Torneo Clausura - Fecha 12

Viernes:

21.30; Trinidad vs. Unión

Sábado:

16.30; López Peláez vs. Atenas Pocito

16.30; Colón Jr. vs. San Lorenzo

16.30; Marquesado vs. Juv. Zondina

16.30; Sarmiento vs. Alianza

Domingo:

16.30; Def Argentinos vs. Sp. 9 de Julio (en Peñarol)

16.30; Minero vs. Peñarol (en Juv. Unida)

16.30; Villa Ibañez vs. Rivadavia

Miércoles 9 de septiembre:

16.30; Carpintería vs. Desamparados

Posiciones:

  1. Alianza 28
  2. Desamparados 23
  3. Minero 22
  4. Rivadavia 21
  5. Marquesado 18
  6. Villa Ibañez 18
  7. 9 de Julio 17
  8. Trinidad 17
  9. Colón 15
  10. Carpintería 15
  11. Atenas 15
  12. López Peláez 14
  13. Unión 13
  14. San Lorenzo 11
  15. Peñarol 8
  16. Def. de Arg. 7
  17. Zondina 5
  18. Sarmiento 4

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