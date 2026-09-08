Cerúndolo perdió y no quedan argentinos en el US Open

La diferencia de estilos -el juego agresivo de Cerúndolo buscando las líneas y la capacidad de contragolpe de Blockx- se evidenció en el tercer set: el porteño intentó ajustar sus golpes para evitar los recorridos del belga, pero empezó a acumular pelotas anchas y largas. En los momentos decisivos, Cerúndolo cometió errores puntuales, incluida una doble falta en el tercer set y una derecha larga en el cuarto que terminaron por definir la eliminatoria.

A pesar de la derrota, la campaña en Flushing Meadows representa un saldo positivo para Cerúndolo: alcanzó por primera vez la segunda semana del US Open y escaló hasta el puesto 23° del ranking ATP en vivo, con la mira puesta en regresar al top 20.

Tras unos días de descanso y entrenamiento, Cerúndolo volverá al país para sumarse a la Selección argentina en la Copa Davis, que se disputará del 17 al 19 de septiembre en la provincia de Neuquén, donde Argentina enfrentará a Turquía con la ambición de regresar a los Qualifiers y pelear por su segunda corona en el certamen.

Blockx espera ahora al ganador del cruce entre el estadounidense Learner Tien (15°) y el ruso Karen Khachanov (50°) para conocer a su rival en cuartos de final.