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El Dibu Martínez fue otra vez nominado para el Premio Yashin

La revista France Football ubicó otra vez al Dibu Martínez entre los 10 mejores arqueros del mundo. El ganador del Premio Yashin se conocerá el 26 de octubre.

Emiliano "Dibu" Martínez, flamante refuerzo de Chelsea, fue nominado por la revista France Football al Premio Yashin que se le entrega al mejor arquero del mundo de la última temporada. El surgido en Independiente quedó entre los 10 mejores en su puesto por quinta vez en su carrera (2021, 2023, 2024, 2025 y 2026).

El arquero argentino competirá por el premio que ya ganó en 2023 y 2024 con los españoles Joan García (Barcelona), David Raya (Arsenal) y Unai Simón (Athletic Bilbao), el ruso Matvey Safonov (PSG), el suizo Gregor Kobel (Borussia Dortmund), el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal) y el caboverdiano Vozinha (Colo-Colo).

El ganador del premio a Mejor Arquero del Año se conocerá en la ceremonia del Balón de Oro 2026 del próximo 26 de octubre que se celebrará en Londres, Inglaterra. Será la primera vez que la gala se desarrollará fuera de Francia.

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