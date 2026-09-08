Emiliano "Dibu" Martínez, flamante refuerzo de Chelsea, fue nominado por la revista France Football al Premio Yashin que se le entrega al mejor arquero del mundo de la última temporada. El surgido en Independiente quedó entre los 10 mejores en su puesto por quinta vez en su carrera (2021, 2023, 2024, 2025 y 2026).
El Dibu Martínez fue otra vez nominado para el Premio Yashin
La revista France Football ubicó otra vez al Dibu Martínez entre los 10 mejores arqueros del mundo. El ganador del Premio Yashin se conocerá el 26 de octubre.