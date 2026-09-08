El Dibu Martínez fue otra vez nominado para el Premio Yashin

El arquero argentino competirá por el premio que ya ganó en 2023 y 2024 con los españoles Joan García (Barcelona), David Raya (Arsenal) y Unai Simón (Athletic Bilbao), el ruso Matvey Safonov (PSG), el suizo Gregor Kobel (Borussia Dortmund), el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal) y el caboverdiano Vozinha (Colo-Colo).

El ganador del premio a Mejor Arquero del Año se conocerá en la ceremonia del Balón de Oro 2026 del próximo 26 de octubre que se celebrará en Londres, Inglaterra. Será la primera vez que la gala se desarrollará fuera de Francia.