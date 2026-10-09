EN VIVO: Boca pierde 1-0 con Instituto en un duelo por la punta

Boca llega al encuentro después de golear a Unión en "La Bombonera". El equipo de Rodolfo Arruabarrena marcha cuarto, con 20 puntos, y mantiene viva la chance en la tabla anual. Sin embargo, el foco inmediato del plantel está puesto en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputará el martes.

Instituto, por su parte, llega como líder tras tres victorias consecutivas: ante Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente (con una histórica goleada en Avellaneda). "La Gloria" está en puestos de Copa Sudamericana y sueña con su primera participación internacional.

El último enfrentamiento entre ambos se dio en marzo de este año en "La Bombonera", por la fecha 12 del Apertura. En aquella ocasión, Tomás Aranda y Adam Bareiro marcaron los goles del triunfo local.