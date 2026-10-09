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EN VIVO: Boca pierde 1-0 con Instituto en un duelo por la punta

La Gloria, líder de la Zona A, le gana al Xeneize, con gol de Alarcón y quiere seguir sumando de a tres.

Comenzó la acción en el Estadio Mario Alberto Kempes: Instituto y Boca se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 en un duelo clave por la Zona A.

La Gloria quiere defender su lugar en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que el Xeneize busca prolongar su buena racha antes de recibir a Vasco da Gama en la Bombonera por la Copa Sudamericana.

"El Xeneize" visita al líder de la Zona A, que llega en racha positiva, en un duelo clave para ambos equipos.

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Boca llega al encuentro después de golear a Unión en "La Bombonera". El equipo de Rodolfo Arruabarrena marcha cuarto, con 20 puntos, y mantiene viva la chance en la tabla anual. Sin embargo, el foco inmediato del plantel está puesto en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputará el martes.

Instituto, por su parte, llega como líder tras tres victorias consecutivas: ante Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente (con una histórica goleada en Avellaneda). "La Gloria" está en puestos de Copa Sudamericana y sueña con su primera participación internacional.

El último enfrentamiento entre ambos se dio en marzo de este año en "La Bombonera", por la fecha 12 del Apertura. En aquella ocasión, Tomás Aranda y Adam Bareiro marcaron los goles del triunfo local.

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