Boca derrota a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana y Miguel Merentiel fue el encargado de marcar el segundo gol del Xeneize. El delantero uruguayo venía de desperdiciar varias oportunidades claras y, después de sacarse la espina con su tanto, no pudo contener las lágrimas durante el festejo.
San Juan 8 > San Juan > Merentiel
Merentiel lloró tras su gol a Atlético Mineiro y se abrazó con Rodolfo Arruabarrena
El delantero estiró la ventaja en la final de la Copa Sudamericana y en medio de la celebración no pudo contener las lágrimas.