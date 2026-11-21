La Bestia apareció a los tres minutos del segundo tiempo para ampliar la ventaja del equipo de Rodolfo Arruabarrena. Después de una gran jugada de Sebastián Villa, que desbordó por la izquierda y envió un centro preciso al área, el atacante conectó la pelota y venció a Éverson para establecer el 2-0.

Inmediatamente después de convertir, Merentiel dejó ver toda su emoción. El uruguayo se quebró en medio de los festejos y las cámaras captaron el momento en el que lloraba, mientras sus compañeros se acercaban para abrazarlo y celebrar el tanto.