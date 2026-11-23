Esta fecha adicional fue incorporada por la organización para recuperar las actividades de la Feria que debieron ser suspendidas el pasado sábado 21 debido al alerta por fuertes vientos. Aquella interrupción había afectado el funcionamiento de los stands, patios de comidas y espectáculos locales, aunque los shows principales previstos para esa noche lograron sostenerse.

Además del cambio horario, la organización confirmó que Omega será el encargado de ponerle el broche de oro a la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol con un recital de cierre en el escenario La Peña.