La Fiesta Nacional del Sol 2026 vivirá este lunes 23 de noviembre su jornada extra de cierre con una actualización de último momento en su cronograma. El Gobierno de San Juan confirmó que la apertura del predio ferial se retrasó una hora respecto de lo anunciado inicialmente: las puertas abrirán finalmente a las 20 —y no a las 19—, manteniendo el ingreso libre y gratuito para todo el público.
Cambió el horario del cierre gratuito de la FNS 2026 y tocará Omega en vivo
El Gobierno de San Juan informó una modificación en el cronograma de la jornada extra de este lunes 23 de noviembre, programada para recuperar las actividades suspendidas el sábado por el viento. Las puertas del predio abrirán finalmente a las 20 —y no a las 19 como se había previsto—, con acceso libre y gratuito y el show de cierre de Omega en el escenario La Peña.