Boca volvió a conquistar un título internacional después de 18 años y, además de la celebración y los diez millones de dólares que recibió como premio, podría sumar otro objetivo a su calendario. La consagración en la Copa Sudamericana le abre la posibilidad de disputar el Desafío de Clubes UEFA-Conmebol, un torneo que enfrenta al campeón sudamericano con el ganador de la Europa League.
Boca podría tener otro desafío internacional y enfrentarse a un campeón de Europa
La conquista de la Copa Sudamericana no solo terminó con 18 años sin títulos internacionales para el Xeneize. También le abrió la posibilidad de disputar el Desafío de Clubes UEFA-Conmebol, aunque el torneo todavía no tiene confirmada una nueva edición.