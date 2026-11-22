Un posible cruce con el campeón europeo

Si el torneo vuelve a disputarse, Boca se enfrentaría al equipo que conquiste la próxima edición de la Europa League. La final del certamen está prevista para el 26 de mayo de 2027 en Frankfurt, Alemania, fecha en la que se conocerá al eventual rival del conjunto argentino.

El antecedente de 2023 es el único bajo el nombre de Desafío de Clubes, aunque hubo experiencias similares en años anteriores. En 2015 se disputó la Supercopa Euroamericana, en la que River venció 1-0 a Sevilla en el estadio Monumental. Al año siguiente, el equipo español derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe en Estados Unidos.

Por ahora, Boca tiene asegurada su participación en la próxima Recopa Sudamericana, donde enfrentará al campeón de la Copa Libertadores. La posibilidad de sumar otro duelo internacional ante un equipo europeo todavía depende de una decisión que las dos confederaciones no anunciaron.