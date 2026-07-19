La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la suspensión de todas las actividades oficiales previstas para el lunes 20 y el martes 21 de julio debido al regreso de la Selección Argentina al país tras su participación en el Mundial 2026. La medida impacta en el calendario local y, entre otras competencias, obliga a postergar la Supercopa Argentina que iban a disputar Estudiantes e Independiente Rivadavia en Córdoba.
AFA suspendió los partidos del lunes y martes: se posterga la Supercopa
La medida afecta a todos los encuentros del fútbol local, entre ellos, el de la final entre Estudiantes e Independiente Rivadavia.