AFA suspendió los partidos del lunes y martes: se posterga la Supercopa

A través de un comunicado, la entidad informó: “La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026”.

Con esta determinación, tampoco habrá actividad en las distintas divisiones del Ascenso ni en el resto de los torneos organizados por la AFA durante esas dos jornadas.