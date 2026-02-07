El River de Gallardo sufrió una histórica goleada ante Tigre

image

Con apenas 15 minutos disputados, River ya perdía 2-0 y mostraba serias dificultades defensivas, falta de reacción y escaso volumen de juego. El mal desempeño generó el primer estallido en las tribunas, donde comenzó a escucharse el clásico “movete River, movete…”, en señal de disconformidad.

En el complemento, Tigre terminó de liquidar el partido. A los pocos minutos, Romero volvió a desbordar y asistió a Ignacio Russo, que definió con calidad para el 3-0. Minutos más tarde, Fausto Vera fue expulsado por un planchazo, dejando al Millonario con diez jugadores.

Con River desordenado y sin respuestas, Aníbal Moreno cometió un grave error en salida y Russo aprovechó para marcar su doblete y establecer el 4-0. Recién en el final, Lautaro Rivero descontó con un golazo desde 35 metros que solo sirvió para maquillar el resultado.

El pitazo final encontró a un Monumental caliente, con silbidos, insultos y reproches hacia los futbolistas, en una clara muestra del malestar del público por el rendimiento colectivo. La derrota significó además el fin de una racha de casi una década sin recibir cuatro goles como local. La última vez había sido en 2016, ante Boca Juniors.

Con este resultado, River quedó con 7 puntos y perdió terreno en la tabla, mientras que Tigre se consolidó como único líder con 10 unidades, ratificando su gran inicio de campeonato. En la próxima fecha, el equipo de Gallardo visitará a Argentinos Juniors en La Paternal, en un partido clave para recuperar confianza. Por su parte, Tigre recibirá a Aldosivi en Victoria.

La goleada dejó expuestas falencias defensivas, errores individuales y una falta de reacción preocupante en River, que ahora deberá dar una rápida respuesta para evitar que el golpe se transforme en crisis.