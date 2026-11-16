Cómo es la cursada y qué título se obtiene

El programa ofrece clases, materiales de estudio, trabajos prácticos y videoconferencias docentes, que pueden realizarse en vivo o consultarse grabadas. Los estudiantes pueden organizar sus tiempos de acuerdo con sus posibilidades personales y laborales.

El plan de estudios está compuesto por 24 materias. Al completarlas, se obtiene el título de Bachiller con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, con validez nacional. El tiempo necesario para recibirse dependerá de las materias que cada estudiante tenga pendientes.

Requisitos y cómo inscribirse

Para ingresar al programa es necesario:

Tener 18 años o más.

Residir en Argentina.

Contar con la primaria completa y la secundaria incompleta, o tener únicamente los estudios primarios finalizados.

Disponer de una computadora, notebook, tablet u otro dispositivo con conexión a internet.

La preinscripción estará disponible desde el 16 de noviembre en el sitio oficial:

https://terminalasecundaria.sanjuan.edu.ar/

Qué documentación hay que presentar

Quienes hayan terminado solamente la primaria deberán presentar el DNI escaneado y el certificado de finalización de estudios primarios legalizado.

En tanto, quienes tengan la secundaria incompleta deberán adjuntar el DNI y el certificado analítico parcial o una constancia de materias aprobadas, legalizada por el Ministerio de Educación de San Juan.