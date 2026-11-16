El calendario nacional de vacunación incorporará una vacuna séxtuple para simplificar la inmunización infantil y reducir la cantidad de inyecciones que reciben los chicos. En San Juan, el nuevo esquema comenzará a aplicarse exclusivamente a los bebés nacidos desde el 1 de enero de 2028.
Menos inyecciones para los chicos: cuándo comenzará a aplicarse la vacuna séxtuple
La nueva vacuna reunirá distintas protecciones en una sola aplicación. El esquema comenzará en 2028 para los bebés nacidos desde el 1 de enero y tendrá dosis a los 2, 4 y 6 meses.