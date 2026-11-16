Otra modificación alcanzará a quienes reciban el nuevo esquema completo. Estos chicos ya no necesitarán el refuerzo de la vacuna antipoliomielítica previsto a los 5 años, porque esa protección estará incluida en la dosis aplicada entre los 15 y 18 meses.

El Niño y la prevención del dengue

Durante el encuentro federal también se analizó el posible impacto del fenómeno de El Niño y las previsiones de mayores precipitaciones. Ante ese escenario, Dobladez advirtió que las lluvias podrían favorecer un aumento de enfermedades estacionales como el dengue y la chikungunya.

La preocupación está vinculada a la proliferación de mosquitos en espacios con agua acumulada. Por eso, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de eliminar recipientes que puedan convertirse en criaderos y reforzar las medidas de prevención.