La Cámara de Diputados de San Juan tratará este martes el proyecto que busca aprobar el fideicomiso destinado a administrar los US$ 250 millones comprometidos por la minera Vicuña para financiar obras de infraestructura en la provincia. La sesión especial comenzará a las 9 y tendrá como único punto el análisis del contrato denominado «Fideicomiso Aporte DIA Vicuña» y su Anexo I.
Diputados avanza con el tratamiento del fideicomiso que manejará los US$ 250 millones
La Cámara de Diputados sesionará este martes para aprobar el fideicomiso que administrará el aporte de Vicuña. Los fondos estarán destinados a obras viales, hídricas y de saneamiento.