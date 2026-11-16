El instrumento fue firmado el 7 de octubre de 2026 entre el Gobierno provincial y el Banco San Juan, que tendrá a su cargo la administración de los recursos como entidad fiduciaria. Para entrar en vigencia con respaldo legislativo, necesita la aprobación de los diputados.

El acuerdo está vinculado con el Acta Compromiso que el gobernador Marcelo Orrego firmó con Vicuña el pasado 5 de agosto. Allí, la compañía asumió el compromiso de realizar un aporte extraordinario, por única vez y no reembolsable, de US$ 250 millones para financiar obras viales, hídricas y de saneamiento.