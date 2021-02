El pedido que harían algunos clubes a la Liga Profesional

Lo cierto es que, por el momento, se trata de una intención, pero que podría concretarse en los próximos días.

Rolón y Vigo, los casos más emblemáticos

A la espera de que se resuelva su transferencia a Boca, el mediocampista Esteban Rolón tomó la decisión de presionar a Huracán al avisarle al entrenador, Israel Damonte, que no firmará planilla en el debut ante Defensa y Justicia, este domingo, por la Copa de la Liga Profesional (no fue convocado). Justamente, la decisión del volante radica en que, de hacerlo, no podrá vestir la camiseta Xeneize en el vigente torneo.

El caso de Alex Vigo, que estaría cerca de llegar River, es similar al de Rolón: el lateral no firmó planilla ante Central Córdoba para que se maximicen las chances de concretarse su pase al Millonario.

Lo mismo ocurre con José Paradela, que está a un paso de ser refuerzo para Marcelo Gallardo. Si bien el mediocampista está entre los concentrados de Gimnasia para el partido de hoy ante Boca, ya no sería tenido en cuenta y en los próximos días quedaría oficializado el pase.

Por su parte, Jonatan Cristaldo no estuvo presente en el debut de Racing ante Banfield. El delantero no concentró porque tiene una molestia muscular, pero también porque estaba al caer su arribo a Newell´s, donde finalmente jugará.

Jugadores que firmaron y no emigrarán

Más allá de que en las últimas horas parece haberse caído la negociación porque Boca va en busca del colombiano Andrés Ramón, Nahuel Tenaglia también estaba en una situación parecida en Talleres de Córdoba. Sin embargo, su realidad, desde ayer, es diferente: el defensor fue de la partida ante Patronato, lo que prácticamente descarta una posible llegada al conjunto de Miguel Ángel Russo.

Por otro lado, Independiente y Talleres negociaban la transferencia del delantero Jonathan Menéndez, por quien tenían un acuerdo, pero dependía de que Mateo Retegui no firme planilla, algo que terminó sucediendo.