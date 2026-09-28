En medio del parate del fútbol argentino debido a la jornada de fecha FIFA que se está desarrollando, River celebra un nuevo Día del Hincha. En este contexto, el club compartió un emotivo video en sus redes sociales con Ángel Labruna como protagonista, máximo ídolo de la historia del Millonario y por quien se conmemora esta fecha tan especial.
El homenaje de River por el Día internacional del Hincha: "Por el legado de Angelito"
Este 28 de septiembre, el Millonario celebra el Día del Hincha y compartió un emotivo video en sus redes sociales.