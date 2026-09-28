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El homenaje de River por el Día internacional del Hincha: "Por el legado de Angelito"

Este 28 de septiembre, el Millonario celebra el Día del Hincha y compartió un emotivo video en sus redes sociales.

En medio del parate del fútbol argentino debido a la jornada de fecha FIFA que se está desarrollando, River celebra un nuevo Día del Hincha. En este contexto, el club compartió un emotivo video en sus redes sociales con Ángel Labruna como protagonista, máximo ídolo de la historia del Millonario y por quien se conmemora esta fecha tan especial.

Este 28 de septiembre se cumplen 108 años del nacimiento de Labruna. "Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor", reza el texto que acompaña al video institucional compartido mediante las redes sociales. Es el máximo goleador histórico, el futbolista con más goles en Superclásicos, el entrenador que cortó la sequía de más larga del club con18 años sin títulos y, considerado por muchos, el mayor símbolo de River.

Con frases suyas, el video invita a los hinchas riverplantenses a apoyarse en la memoria de Labruna: “Cuando te pregunten qué es River para vos, pensá qué diría Angelito”. Las respuestas se basaron en frases del ídolo tales como: "River es el país menos algunos", "Yo cuando entro a River me transformo, me emociono como un chico", “En el colegio andaba bien, pero pensaba más en River que en cualquier otra cosa” y "Si tuviera que elegir entre River y mi vida, elijo a River, porque River es mi vida".

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El guiño a River que dejó el encuentro entre Otamendi y Prestianni

En medio de la triple jornada de fecha FIFA que se aproxima para la Selección Argentina, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni protagonizaron un encuentro que ilusiona a River. El joven atacante de Benfica, que coincidió con el histórico defensor justamente en Portugal, compartió una publicación en sus redes sociales con un claro guiño al Millonario.

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