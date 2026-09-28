"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > lunes

Lunes inestable en San Juan: anuncian lluvias aisladas y ráfagas del sur

La semana comienza con precipitaciones aisladas hacia la tarde y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h desde el sector sur. La temperatura oscilará entre los 16°C de mínima y los 22°C de máxima.

El último lunes de septiembre arranca con condiciones del tiempo inestables y un marcado descenso en la temperatura respecto a las jornadas previas. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana comenzó con una temperatura de 17.4°C, humedad cercana al 70% y cielo mayormente nublado, bajo la influencia de vientos constantes del sector sur.

Para el resto del día se prevé que la inestabilidad se intensifique gradualmente. Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas y chaparrones, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 22°C hacia la tarde, mientras que por la noche el termómetro descenderá hasta los 17°C.

El factor determinante de la jornada será el viento del sur, que incrementará su velocidad en horas de la tarde y la noche alcanzando valores sostenidos de entre 23 y 31 km/h. Además, se aguardan ráfagas de mayor intensidad que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h, acompañadas por un cambio progresivo de la dirección hacia el sudeste hacia el cierre del día.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar