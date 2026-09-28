El último lunes de septiembre arranca con condiciones del tiempo inestables y un marcado descenso en la temperatura respecto a las jornadas previas. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana comenzó con una temperatura de 17.4°C, humedad cercana al 70% y cielo mayormente nublado, bajo la influencia de vientos constantes del sector sur.
Lunes inestable en San Juan: anuncian lluvias aisladas y ráfagas del sur
La semana comienza con precipitaciones aisladas hacia la tarde y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h desde el sector sur. La temperatura oscilará entre los 16°C de mínima y los 22°C de máxima.