Lunes inestable en San Juan: anuncian lluvias aisladas y ráfagas del sur

Para el resto del día se prevé que la inestabilidad se intensifique gradualmente. Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas y chaparrones, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 22°C hacia la tarde, mientras que por la noche el termómetro descenderá hasta los 17°C.

El factor determinante de la jornada será el viento del sur, que incrementará su velocidad en horas de la tarde y la noche alcanzando valores sostenidos de entre 23 y 31 km/h. Además, se aguardan ráfagas de mayor intensidad que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h, acompañadas por un cambio progresivo de la dirección hacia el sudeste hacia el cierre del día.