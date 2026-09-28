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La madrina que rompió el silencio de su ahijada tras cuatro años de abusos

La mujer fue quien recibió el relato de la menor y acudió a la Justicia. Su denuncia por las lesiones permitió que también se investigara la explotación sexual.

La investigación que terminó con una condena de 10 años de prisión para una mujer por facilitar la prostitución de su hija menor de edad tuvo un punto de partida: una denuncia realizada por la madrina de la niña.

El fiscal Raúl Mallea explicó este lunes, durante una conferencia de prensa en ANIVI, que la mujer era quien tenía mayor contacto con la menor y que fue ella quien recibió su relato. La denuncia se presentó el 14 de enero de este año y derivó en dos actuaciones que posteriormente fueron unificadas.

Una de ellas fue realizada en CAVIG por las lesiones que la niña habría sufrido y la otra en ANIVI, donde se denunció la situación de explotación sexual.

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De acuerdo con la investigación, la niña tenía 13 años al momento de la intervención y los hechos habían comenzado cuando tenía 9. La acusación contra su madre estableció que la mujer facilitaba el ingreso de hombres al domicilio y permitía que mantuvieran conductas sexuales con su hija a cambio de dinero, drogas u otros elementos.

Pero detrás de la investigación penal hubo también una decisión de una adulta que escuchó a la niña y decidió denunciar.

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La denuncia y la protección

A partir de la intervención de la Justicia, la Dirección de Niñez dispuso una medida de protección para la menor. Actualmente permanece al cuidado de familiares o personas vinculadas a su entorno familiar.

Mallea señaló que la niña no declaró durante el juicio abreviado en el que su madre fue condenada. La investigación se apoyó en otros elementos incorporados a la causa, entre ellos los informes médicos y periciales.

El fiscal también indicó que la menor continúa acompañada por profesionales y que las personas que actualmente están a su cuidado informaron que se encuentra bien.

La denuncia de la madrina permitió que una situación que permanecía dentro del ámbito familiar llegara a conocimiento de los organismos judiciales. Desde allí, además de avanzar contra la madre, se abrió otra línea de investigación que todavía no terminó: identificar a los hombres que habrían concurrido al domicilio y determinar su responsabilidad.

Según Mallea, se estima que podrían haber sido tres o cuatro durante el período investigado, aunque todavía no se pudo establecer quiénes son ni si se trató siempre de las mismas personas.

La condena a la madre resolvió una parte de la causa. La otra continúa abierta. Y en el origen de esa investigación aparece una mujer que escuchó a una niña, tomó su relato y decidió denunciar.

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