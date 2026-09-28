El Inter Miami cayó por 2-1 con el Columbus Crew con un gran gol del astro argentino Lionel Messi, por la vigesimoséptima fecha de la Major League Soccer. En un partido disputado en el ScottsMiracle-Grove Field, el local se impuso con tantos de Josef Martínez, de penal a los 28 minutos del primer tiempo, y Jamal Thiaré, en 52 del segundo, mientras que el “10” argentino había puesto el empate en 32 minutos de la primera mitad.
Messi hizo un golazo de tiro libre y se acerca a otro récord
Lionel Messi anotó un golazo de tiro libre en la derrota de Inter Miami ante Columbus Crew. Acumula 76 por esa vía y quedó a dos de una marca mundial.