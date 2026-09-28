Messi hizo un golazo de tiro libre y se acerca a otro récord

Además, la visita terminó el partido con 10 hombres a partir de la expulsión del volante Santiago Morales, que acumuló dos amarillas cuando iban cinco minutos de descuento en la segunda etapa.

La derrota mantiene al equipo de camiseta rosa en el segundo lugar, con 46 unidades, mientras que el Columbus Crew llega al duodécimo puesto con 29 puntos, a cuatro unidades de la zona de clasificación al play-in.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige el entrenador argentino Cristian “Kily” González recibirá al D.C. United, el sábado 10 de octubre a las 20:30 (horario argentino), después de concluida la fecha FIFA.