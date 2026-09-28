Causa Adorni: pidieron apertura de billeteras cripto para peritar ocho operaciones

El procedimiento dispuesto prevé que el abogado del exjefe de Gabinete, Matías Ledesma, se presente en la fiscalía junto con el perito de parte, el sobre lacrado que contiene las claves privadas y una computadora portátil. El especialista deberá firmar un mensaje desde cada una de las cuentas mediante programas como Sparrow o Electrum, y luego el personal técnico de la Policía Federal Argentina verificará la correspondencia criptográfica.

La medida será grabada y las claves privadas permanecerán bajo resguardo de la defensa. Pollicita pidió autorización al juez federal Ariel Lijo para concretarla y, en caso de obtenerla, coordinar fecha y hora con los abogados de Adorni.

En paralelo, la fiscalía amplió la pesquisa sobre los antecedentes económicos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Solicitó a la ANSES las historias laborales de ambos desde febrero de 1998 y octubre de 2000, respectivamente, y pidió ampliar el levantamiento del secreto fiscal del matrimonio para períodos específicos, con lo que ARCA deberá remitir declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.

También requirió información sobre los inmuebles y vehículos a nombre de la pareja, su eventual participación en sociedades y las operaciones de compra de moneda extranjera registradas entre enero de 2011 y diciembre de 2015.

Las nuevas medidas se conocen después de que Adorni respondiera el cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal. Según su reconstrucción, las ganancias generadas con criptomonedas se destinaron a gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias, entre ellas las obras del country Indio Cuá y la compra de un departamento en Caballito. La pesquisa abarca su paso por la administración pública, entre diciembre de 2023 y junio de 2026.