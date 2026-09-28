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Causa Adorni: pidieron apertura de billeteras cripto para peritar ocho operaciones

El fiscal Gerardo Pollicita pidió reconstruir los ingresos de Adorni y su esposa Bettina Angeletti, además de verificar operaciones por u$s591.544 en Bitcoin.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó este lunes la apertura de las billeteras cripto de Manuel Adorni para peritar operaciones con las que el exfuncionario justificó casi USD 600.000 de su patrimonio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La defensa había informado la existencia de ocho direcciones de bitcoin con las que el exfuncionario habría operado entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, previo al ejercicio de la función pública que comenzó en diciembre de 2023.

Según esa presentación, la liquidación de esas tenencias le reportó USD 591.544,61, monto con el que buscó explicar los USD 565.000 en efectivo declarados bajo el concepto de "venta de activos".

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El procedimiento dispuesto prevé que el abogado del exjefe de Gabinete, Matías Ledesma, se presente en la fiscalía junto con el perito de parte, el sobre lacrado que contiene las claves privadas y una computadora portátil. El especialista deberá firmar un mensaje desde cada una de las cuentas mediante programas como Sparrow o Electrum, y luego el personal técnico de la Policía Federal Argentina verificará la correspondencia criptográfica.

La medida será grabada y las claves privadas permanecerán bajo resguardo de la defensa. Pollicita pidió autorización al juez federal Ariel Lijo para concretarla y, en caso de obtenerla, coordinar fecha y hora con los abogados de Adorni.

En paralelo, la fiscalía amplió la pesquisa sobre los antecedentes económicos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Solicitó a la ANSES las historias laborales de ambos desde febrero de 1998 y octubre de 2000, respectivamente, y pidió ampliar el levantamiento del secreto fiscal del matrimonio para períodos específicos, con lo que ARCA deberá remitir declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.

También requirió información sobre los inmuebles y vehículos a nombre de la pareja, su eventual participación en sociedades y las operaciones de compra de moneda extranjera registradas entre enero de 2011 y diciembre de 2015.

Las nuevas medidas se conocen después de que Adorni respondiera el cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal. Según su reconstrucción, las ganancias generadas con criptomonedas se destinaron a gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias, entre ellas las obras del country Indio Cuá y la compra de un departamento en Caballito. La pesquisa abarca su paso por la administración pública, entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

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