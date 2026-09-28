La Selección argentina de fútbol disputará tres partidos amistosos en el marco de la fecha FIFA extra larga que se extenderá hasta la próxima semana. LA AFA confirmó este lunes los horarios para los cruces ante Bolivia, Burkina Faso y Benín que se jugarán en nuestro país.
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Confirmaron los horarios de los partidos de Argentina
La Selección argentina jugará tres partidos en el país en medio de la fecha FIFA y se destaca el de la despedida de Messi con Benín. Chequeá los horarios.