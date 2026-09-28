Confirmaron los horarios de los partidos de Argentina

Argentina tendrá este miércoles 30 de septiembre su primera presentación tras el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026. La Albiceleste se medirá, desde las 21, ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El sábado 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso en el Monumental. Ese compromiso también fue pactado para las 21.