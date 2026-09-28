"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Argentina

Confirmaron los horarios de los partidos de Argentina

La Selección argentina jugará tres partidos en el país en medio de la fecha FIFA y se destaca el de la despedida de Messi con Benín. Chequeá los horarios.

La Selección argentina de fútbol disputará tres partidos amistosos en el marco de la fecha FIFA extra larga que se extenderá hasta la próxima semana. LA AFA confirmó este lunes los horarios para los cruces ante Bolivia, Burkina Faso y Benín que se jugarán en nuestro país.

Argentina tendrá este miércoles 30 de septiembre su primera presentación tras el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026. La Albiceleste se medirá, desde las 21, ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El sábado 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso en el Monumental. Ese compromiso también fue pactado para las 21.

Te puede interesar...

El cierre será el martes 6 de octubre en la que será la esperada despedida de Lionel Messi de la Selección. Argentina enfrentará, desde las 20, a Benín en el Monumental.

Temas

Te puede interesar