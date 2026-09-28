Banco San Juan desembarca en Expo Innova Cuyo con nueva línea de Leasing Sustentable

La propuesta contempla soluciones adaptadas a las distintas etapas y necesidades del ciclo productivo, entre las que se destacan:

Financiación para Capital de Trabajo y Agroinsumos, en pesos y con plazos de hasta 12 meses. Leasing Sustentable para Compra de Equipos de Riego, Solares y Tecnología aplicada, en pesos y con plazos de 37 a 48 meses.

Préstamos para la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas nuevos, en pesos, con plazos de hasta 48 meses y esquemas de amortización acordes al ciclo productivo. Acuerdos comerciales con los principales fabricantes e insumeras, que permiten acceder a condiciones especiales de financiación para la incorporación de tecnología, maquinaria e insumos.

Líneas Sustentables para Capital de Trabajo e Inversión, en pesos y con plazos que van desde 12 hasta 48 meses, de acuerdo con el destino del financiamiento. Tarjeta Agro, con beneficios y alternativas de financiación para la compra de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustibles y otros insumos vinculados a la producción.

Seguros agropecuarios, para brindar cobertura y protección frente a los distintos riesgos asociados a la actividad.

Fondos Comunes de Inversión (FCI) para operar desde Office Banking 100% online.

Leasing Sustentable

Es una herramienta diseñada para acompañar a PyMEs y empresas que buscan incorporar tecnologías y equipamiento orientados a la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Esta solución permite financiar la adquisición de bienes de capital destinados al ahorro energético, la generación de energías renovables y la movilidad sostenible, incluyendo equipos de riego, sistemas de energía solar, tecnología aplicada a procesos productivos y medios de transporte sustentables, tanto de origen nacional como importado.

La línea contempla plazos de hasta 48 meses, con sistema de amortización francés, montos acordes a la calificación crediticia de cada cliente y condiciones de garantía y pago adaptadas a las necesidades de cada proyecto.

La presencia de Banco San Juan en Expo Innova Cuyo 2026 reafirma su compromiso con el desarrollo de la actividad agropecuaria y con una de las principales cadenas productivas de la región, acercando herramientas financieras que contribuyen a impulsar la inversión, la incorporación de tecnología y el crecimiento de los productores.

Expo Innova Cuyo será también una oportunidad para que productores, empresarios, proveedores y representantes de toda la cadena agroindustrial puedan acercarse al stand de Banco San Juan, conocer la propuesta disponible y recibir asesoramiento de sus equipos comerciales.

Banco San Juan invita a sus clientes y a todo el sector agropecuario a visitar su stand N° C17 durante Expo Innova Cuyo 2026 y conocer las alternativas financieras pensadas para acompañar cada etapa de la producción.